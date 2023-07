Kloster Benediktbeuern: Bily und Amann mit Lob aus Ämtern verabschiedet

Von: Antonia Reindl

Teilen

Mit einem Geschenk, das auf eine kulinarische Vorliebe hinweist, verabschiedete sich Hochschulleiterin Prof. Dr. Birgit Schaufler von Pater Claudius Amann (l.). © Antonia Reindl

Benediktbeuern - Im Kloster Benediktbeuern gab es gleich einen dreifachen Abschied. Wobei ein Wechsel in den eigenen Mauern vollzogen wird.

Im Rahmen des Mitarbeiter-Sommerfests des Klosters Benediktbeuern wurden Einrichtungsleiter Pater Claudius Amann und Pater Dr. Lothar Bily, Direktor der Mitbrüderschaft, aus ihren Ämtern verabschiedet. Auch Franz Wasensteiner verlässt seinen Posten. Der bisherige Leiter des Aktionszentrums aber bleibt dem Kloster als Amanns Nachfolger erhalten. Nicht mit klassischen Laudationen wurde das Trio verabschiedet, sondern in Form eines moderierten Gespräches. Wobei weniger die drei zu Wort kamen, als vielmehr langjährige Wegbegleiter, Förderer, Ehrengäste und Politikern, die dem Kloster verbunden sind.

Für seine Predigten bekannt: Pater Lothar Bily, Direktor der Mitbrüderschaft, wird zum 15. August abgelöst. © Antonia Reindl

Gewürdigt wurde das Wirken von Pater Lothar Bily. Der bisherige Direktor der Mitbrüderschaft scheint vor allem mit seinen Worten in Erinnerung zu bleiben. Von „verschmitzten, tiefgründigen Predigten“ sprach etwa Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb. Nicht ohne Grund wünschte er Bily künftig „viele Messanfragen“, mit Predigten, die den Geistlichen herausfordern. Bily habe ihn „immer begeistert“, meinte Oberbayerns Bezirkstagspräsident Josef Mederer. Auch er wünschte sich „weiterhin amüsante, schöne Predigten“ und meinte zu Bily als Mensch: „A Hund is des scho“, im positiven Sinne.



Pater Heinz Menz löst Bily ab

Mitte August löst Pater Heinz Menz den begnadeten Prediger Bily als Direktor der Mitbrüdergemeinschaft ab. Menz arbeitete nach seiner Priesterweihe vor fast 30 Jahren in verschiedenen Don-Bosco-Einrichtungen und wirkte unter anderem als Internatserzieher, Religionslehrer, Pastoralbeauftragter und Seelsorger. Seit 2017 ist er Direktor der Salesianer Don Boscos und Vize-Gesamtleiter im Berufsbildungs- und Jugendwerk Don Bosco Aschau am Inn, Provinzbeauftragter für die Don-Bosco-Familie und Mitglied des Provinzialrats der Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos.

Gute Gespräche mit Amann

Auch seine Predigten seien „top“, meinte Rathauschef Ortlieb zu Pater Claudius Amann. Amann, der im August nach über 45 Jahren das Kloster Benediktbeuern verlässt und neuer Direktor der Mitbrüdergemeinschaft in Aschau am Inn wird, kennt der Bürgermeister bereits seit vielen Jahren. Landrat Josef Niedermaier erinnerte sich an die Gespräche mit Amann zurück. Die „waren richtig guat“. Oft sei er gestärkt aus diesen herausgegangen.

In Aschau „ist er nicht weit weg, wir wissen wo er ist“, sagte Hilmar Gries zum scheidenden Einrichtungsleiter. Der Pater sei ein „Menschenfänger im positiven Sinn“, meinte der Verwaltungs- und Wirtschaftsleiter. Das wusste Prof. Dr. Egon Endres von der Katholische Stiftungshochschule (KSH) zu unterstreichen: Amann könne man „überall hinstellen“, denn er „kann mit jedem“. Auch hob er die Cleverness des Paters hervor, wenn es um Anliegen des Klosters und der Salesianer gegangen sei.

Bezirkstagspräsident Mederer wünschte sich, dass Amann Frohmut, Aufrichtigkeit und Ausstrahlung beibehalte. „Wenn’s Dir da unten mal nimmer so gut gefällt, dann kommst zurück“, sagte Bürgermeister Ortlieb. Er sei die „symbolische Heimat für viele Studierende gewesen“, ergänzte Hochschulleiterin Prof. Dr. Birgit Schaufler.

Gute Zusammenarbeit: In den vergangenen Jahren sei ihm Franz Wasensteiner (l.) „ans Herz gewachsen“, meinte Verwaltungs- und Wirtschaftsleiter Hilmar Gries (r.). © Antonia Reindl

Nachfolger aus dem eigenen Haus

Kein Ordensmann übernimmt mit Franz Wasensteiner das Amt von Amann. Im Kloster startete Wasensteiner 1994 in der Jugendbildungsstätte, im Aktionszentrum (AZ), als Bildungsreferent. Einige Jahre war er auch Bildungsreferent im Jugendpastoralinstitut. Seit 15 Jahren leitet der Diplom-Theologe das AZ, seit zehn Jahren trägt er die Gesamtleitung von Zentrum und Don Bosco-Jugendherberge, seit 2021 ist er stellvertretender Einrichtungsleiter. „Ein würdiger Nachfolger“, glaubt Ortlieb.

Niedermaier kennt Wasensteiner noch aus Schulzeiten – und von mancher Kartlrunde. „Ein begnadeter Schafkopfer“, sagte der Landrat. Bezirkstagspräsident Mederer riet Wasensteiner, nicht in die Fußstapfen seines Vorgängers zu treten, sondern eigene Spuren zu hinterlassen. Auf Wasensteiner, Bily und Amann geblickt, betonte KSH-Vertreter Endres, dass „alle drei Brückenbauer“ seien, Brückenbauer, die „verschiedene Sprache sprechen und Welten zusammenbringen“.