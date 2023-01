Schafkopf-Rennen, Preis-Grasobern und Isargau-Meisterschaften der Fingerhakler 

Klosterbrauerei Reutberg füllt seinen Josefibock für Starkbierzeit ab

Von: Ewald Scheitterer

Teilen

„O’zapft is“: Sachsenkams Bürgermeister Andreas Rammler (r.) zapfte das erste Fassl Josefibock 2023 an. Dabei waren (v.l.) Außendienst-Mitarbeiter Sepp Hellweger, Valentin Ostler (Junior-Wirt), Zweiter Vorsitzender Georg Kappelsberger, Geschäftsführer Stephan Höpfl, Vorsitzender August März, Franz Ostler (Festwirt) , Aufsichtsrats-Vorsitzender Hans Erhard und Braumeister Florian Auracher. © Ewald J.Scheitterer

Sachsenkam/Landkreis – Er ist bernsteinfarben, hat 17 Prozent Stammwürze und 6,9 Volumenprozent Alkohol. All das konnten die geladenen Gäste feststellen, als jüngst der Josefibock 2023 der Genossenschaftsbrauerei Reutberg offiziell vorgestellt wurde.

Ab sofort ist der edle Gerstensaft in allen Getränkemärkten und Gaststätten, die die Reutberger Biere führen vorrätig. Als besonderes Schmankerl gibt‘s den Josefibock auch wieder in der Drei-Liter-Magnumflasche, in der Brauerei, im Bräustüberl und in den Getränkemärkten auf Bestellung.

33. Reutberger Josefifest im Kloster Reutberg findet am 17. März statt

„Drei Jahre lang hatten wir kein Josefifest mehr. Heuer werden wir unser 33. Josefifest mit großem Bierzelt vom 17. bis zum 26. März feiern“, verkündete Brauerei-Vorstand August März. Mit Sepp Hellweger aus Partenkirchen wurde auch gleich noch der neue Außendienstmitarbeiter präsentiert. Der neue zweite Braumeister Andreas Marschall wird erst im Februar auf dem Reutberg erwartet. Neu ist heuer auch der Schirmherr - der 2020 ins Amt gewählte Sachsenkamer Bürgermeister Andreas Rammler.



Ich musste noch nie zuvor ein Bierfass anzapfen

„Ich musste noch nie zuvor ein Bierfass anzapfen“, verriet Rammler vor dem offiziellen Akt. Entsprechend vorsichtig fielen die ersten beiden Schläge aus, die den Wechsel ins Spundloch treiben sollten. Als er dann etwas kräftiger ausholte benötigte er drei weitere Schläge, ehe er den durstigen Seelen verkünden konnte: „O’zapft is.“ Nach der dreimonatigen Reifezeit stehen heuer 1.100 Hektoliter Josefibock zur Verfügung.

Schafkopf-Rennen, Preis-Grasobern und Isargau-Meisterschaften der Fingerhakler

Die nächste Anzapf-Übungseinheit wartet am Freitag, 17. März, auf Rammler, wenn das 33. Reutberger Josefifest, eröffnet wird. Am Samstag werden im großen Festzelt ein Schafkopf-Rennen und das Preis-Grasobern durchgeführt, am Sonntag, dem Josefitag, werden die starken Männer bei den Isargau-Meisterschaften der Fingerhakler auftrumpfen.



Traditionell findet dort am Montag, 20. März, der Milchbauen-Abend des BDM statt, während sich die Gäste am Dienstag auf das Kesselfleisch-Essen mit der Tegernseer Tanzlmusik und den Hallgrafen-Musikanten freuen dürfen. Am Mittwoch, 22. März, findet im Festzelt die Generalversammlung der Genossenschafts-Brauerei statt.

Noch nicht endgültig steht fest, ob am Donnerstag ein „Wiagsog-Schneiden“ durchgeführt wird. Sicher ist dafür der Tag der Vereine und Betriebe am Freitag und auch die große bayerische Modenschau am Abschlusstag Sonntag ist gesichert. Für die Bewirtung im Festzelt greift die Brauerei auf Franz Ostler aus Mittenwald zurück.



März bedauerte, dass heuer auf der Grünen Woche in Berlin kein Ausschank des Reutberger Biers vorgesehen ist: „Die bewährte Zusammenarbeit mit der Naturkäserei Tegernseer Land und den Tourismusverbänden der Landkreise Miesbach und Tölz-Wolfratshausen ist heuer leider nicht zu Stande gekommen.“