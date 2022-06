Kochel: Auto an der Herzogstandbahn gerammt und dann geflüchtet

Von: Andreas Baar

Die Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Unfallfahrer. © Julia Boecken

Walchensee - An der Herzogstandbahn in Kochel gab es eine besonders ärgerliche Unfallflucht. Denn der Schaden ist hoch.

Wie der Polizei erst am Donnerstag (9. Juni) bekannt wurde, ereignete sich bereits am Freitag (3. Juni) auf dem Parkplatz der Herzogstandbahn in Walchensee eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein 38-jähriger Ohlstädter hatte seinen BMW gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 16 Uhr wieder losfuhr, bemerkte er noch nicht den Schaden in Höhe von circa 3500 Euro. Diesen hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Rangieren an dem BMW vorn links hinterlassen, so Dienststellenleiter Steffen Wiedemann von der Polizeistation Kochel. Erst Tage später stellte der Geschädigte den Schaden fest - der nur in Walchensee hatte verursacht werden können und erstattete Anzeige. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.