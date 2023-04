Kochel: Autofahrerin muss Hund ausweichen und prallt gegen Lichtmast

Von: Andreas Baar

Der Hund rannte unerwartet aus einer Grünanlage vor das Auto. (Symbolbild). © panthermedia/Lincikas (YAYMicro)

Kochel - Eine Autofahrerin weicht in Kochel einem Hund aus und prallt gegen einen Lichtmast. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht nach dem Tierbesitzer.

Am Samstag (8. April) fuhr eine 19-jährige Kochlerin gegen 9.40 Uhr mit einem Opel in Kochel auf der Badstraße Richtung Ortsmitte. Plötzlich lief ihr laut Polizei unerwartet ein Hund aus der angrenzenden Grünanlage vor das Auto. Die Fahrerin bremste und wich dem Tier aus, wobei sie gegen einen Lichtmast neben der Fahrbahn prallte. Dabei wurde die Fahrerin nicht verletzt, allerdings entstand am Opel erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Lichtmast der Gemeinde wurde ebenfalls mit rund 2000 Euro schwer beschädigt. Weder der Hund - der als circa kniehoch, mit kurzem braunen Fell beschrieben wurde - noch dessen Besitzer waren laut Steffen Wiedemann, Leiter der Polizeistation Kochel, nach dem Unfall greifbar. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.