Kochel bekundet Interesse an Familienstützpunkt – Schlehdorf lehnt ab

Von: Christine Weikert

Kochel – Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen will in jedem seiner vier Sozialräume einen Familienstützpunkt installieren. Für das Loisachtal bietet sich Kochel an.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt „Familienstützpunkt“ vom Amt für Jugend und Familie. Eine Befragung der Eltern und Auswertung der aktuellen Sozialraumanalyse haben einen hohen Bedarf an Beratung und Hilfeleistungen ergeben. Für den Sozialraum Mitte geht die Stadt Geretsried voran, und hat sich für einen Familienstützpunkt ausgesprochen. Für den Sozialraum Loisachtal könnte die Gemeinde Kochel folgen. „Bei uns herrscht Alarmstufe Rot“, gab Bürgermeister Thomas Holz (CSU) bekannt, und zitierte Zahlen aus dem Jugendhilfeindex 2021. Demnach wurden in der Zwei-Seen-Gemeinde mehr Jugendhilfeleistungen in Anspruch genommen als in der Stadt Wolfratshausen.



Die Familienbeauftragte der Gemeinde, Rosi Marksteiner (Mitte), pflichtete ihm bei. Nach Gesprächen mit Experten vor Ort, den Leitungen aus Schule, Kindergarten und Jugendhilfe zog sie als Fazit: „Ein Familienstützpunkt ist absolut notwendig.“ Zwar gebe es bereits Angebote, etwa von der „Brücke Oberland“, doch sei die Hemmschwelle oftmals zu hoch. Marksteiner hält die Idee einer niederschwelligen Anlaufstelle zur Beratung und Weitervermittlung für sinnvoll. „Als Schritt dazwischen, bevor die Brücke in die Familien geht“, erklärt sie.

Einstimmiges Interesse

Es gehe um Prävention, bekräftigte Rathauschef Holz, bevor „das Kind in den Brunnen gefallen ist.“ Konkrete Fälle wollte er auf Nachfrage nicht öffentlich ausbreiten, versprach aber den Ratsmitgliedern, dass „jeder hier drin blass wird, wenn wir die Türen zu den Häusern aufmachen.“



Einstimmig beschloss das Gremium, ernstes Interesse an der Umsetzung eines Familienstützpunktes in Kochel zu bekunden. Damit kann sich das Landratsamt vom Kreistag den Auftrag abholen, bis zum September 2022 eine Förderrichtlinie zur Finanzierung zu erarbeiten. Die geplanten Kosten des Familienstützpunktes liegen bei 25.000 Euro jährlich, die sich Landkreis und Kommune teilen. Besetzt werden soll der Stützpunkt mit einer pädagogischen Fachkraft für zehn Wochenstunden, die bei einem Träger angestellt ist.



Hinsichtlich der Kosten denkt man in Kochel an eine Verteilung auf alle Loisachtal-Gemeinden, vergleichbar mit der Finanzierung der offenen und mobilen Jugendarbeit des Don Bosco Clubs Benediktbeuern. „Der Familienstützpunkt wird für den gesamten Sozialraum Loisachtal zuständig sein, auch Familien aus Schlehdorf, Bad Heilbrunn, Benediktbeuern und Bichl können die Angebote wahrnehmen“, begründete Holz.



Nimmt man als Schlüssel die Anzahl der in den jeweiligen Gemeinden lebenden Minderjährigen, entfallen auf Kochel und Bad Heilbrunn jeweils rund ein Viertel, auf Benediktbeuern ein Fünftel, auf Bichl rund 17 und auf Schlehdorf etwa 8 Prozent der Kosten. Letztere lehnen eine Beteiligung jedoch ab.

Schlehdorf lehnt finanzielle Beteiligung ab

Die jährlichen Kosten der Einrichtung will sie anteilig auf die fünf Loisachtalgemeinden umlegen. Schlehdorfs Gemeinderäte erteilten in ihrer jüngsten Sitzung diesem Plan nun eine Abfuhr. Das Gremium sah keine Notwendigkeit für ein neues Angebot der Familienhilfe.

1.012,50 Euro, das ist der Betrag, den die Gemeinde Schlehdorf jährlich für den noch ins Leben zu rufenden Familienstützpunkt im Sozialraum Loisachtal zu zahlen hätte. Dafür könnten sich Schlehdorfs Familien bei Problemen und Herausforderungen mit Kindern, Jugendlichen und deren Umgebung am nahegelegenen Standort Kochel niederschwellige Hilfs- und Beratungsangebote holen. „Ich habe gewisse Zweifel, ob das erforderlich ist“, zeigte sich Schlehdorfs Bürgermeister Stefan Jocher (WGL) skeptisch. Er verwies darauf, dass man in den letzten Jahren im Landkreis ein „wirklich umfangreiches Angebot“ geschaffen habe.



Inwiefern ein Familienstützpunkt im Loisachtal mit einer wöchentlichen Arbeitszeit einer Fachkraft von zehn Stunden notwendig sei, könne angesichts der extremen Belastung des Kreishaushalts durch Sozialleistungen durchaus hinterfragt werden, fand Rathauschef Jocher. „Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben“, betonte er. Auch wisse man nicht, wie sich die Sache entwickeln werde, ob zehn Wochenstunden ausreichten oder plötzlich zwanzig notwendig würden.



In Streetworker investieren

„Ich glaube, das ist eine wichtige Arbeit“, räumte Andreas Schnetzer (WGL) ein. Statt in ein neues Konzept, will er jedoch lieber mehr in den Streetworker investieren. Dieser gehe vor Ort zu den Jugendlichen, da sei es eher eine Hemmschwelle, erst zum Familienstützpunkt hingehen zu müssen, fand Schnetzer. Abschließend stimmte das Gremium mit der Gegenstimme von Leonhard Helfert (WGL) gegen eine finanzielle Beteiligung.



„Auch wenn es sich um einen relativ geringen Betrag für die Gemeinde Schlehdorf handelt, ist der Nutzen nicht eindeutig ersichtlich“, fasste Bürgermeister Jocher zusammen und verwies zudem auf die Gemeinde Bichl, die den Antrag ebenfalls einstimmig abgelehnt habe.