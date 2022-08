Kochel: Biker am Kesselberg zu rasant - Fahrt endet in Klinik

Von: Andreas Baar

Der Biker war laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen - nach der „Schaukurve“ kam er von der B11 ab (Symbolbild). © Daniel Schröder

Kochel - Nächster Motorradunfall am Kesselberg bei Kochel: Ein 22-Jähriger stürzte mittags ins Unterholz. Danach blieb auf der B11 noch ein defekter Bus liegen.

Der Unfall mit dem Kradfahrer ereignete sich am Donnerstag (11. August) zur Mittagszeit auf der Bundesstraße B11 am Kesselberg. Der 22 Jahre alte Mann aus der Traunsteiner Gegend war mit seiner Suzuki von Kochel in Richtung Urfeld unterwegs. Kurz nach der sogenannten Schaukurve geriet er laut Polizei „aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Biker stürzte in das angrenzende Unterholz.. Fahrer und Maschine blieben letztlich in dem abschüssigen Gelände zwischen den Bäumen hängen.

Mit schwerwiegenden Verletzungen, aber bei Bewusstsein, erfolgte nach der notärztlichen Behandlung der Transport in die Unfallklinik nach Murnau. An der Suzuki war ein Totalschaden entstanden, der von der Polizei auf 5000 Euro geschätzt wird. Der Streckenabschnitt war für die Rettung und Unfallaufnahme gesperrt worden. Zu zusätzlichen Behinderung war es dann nach Aufhebung der Sperre gekommen, weil sich bei einem RVO-Bus zufällig ein technischer Defekt eingestellt hatte, der eine Weiterfahrt verhinderte. „Der Fahrer war aber versiert genug, sein Gefährt selbst wieder flott zu kriegen“, heißt es von der Polizei - so dass der Bus nach einer knappen Stunde weiterfahren konnte.