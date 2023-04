Solarleuchten für Kochel: 71.000 Euro werden in Haushalt eingestellt

Von: Sandra Gerbich

Teilen

Austausch: Künftig sollen solarbasierte Leuchten die alten Laternen an der Triministraße ersetzen. © Sandra Gerbich

Kochel - Die Gemeinde Kochel investiert kräftig in eine umweltfreundliche Straßenbeleuchtung. Es soll eine Solarvariante werden.

Die Laternen in Kochel entlang der Triministraße müssen unbedingt ausgetauscht werden. Standen den Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung zwei Varianten – eine kabelgebundene und eine Solarlösung zur Verfügung – entschied sich das Gremium für Letztere. Die ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch billiger. Rathauschef Thomas Holz (CSU) informierte die Gemeinderäte darüber, „dass wir zwar mit der Sanierung der Trimini-Straße auf einem guten Weg sind“, so der Bürgermeister. Im Zuge der Bauarbeiten müsse jedoch auch dringend die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Bayernwerk sind Partner

Als Vertragspartner wurde die Bayernwerk AG für die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet gebeten, die Kosten für eine kabelgebundene Variante zu beziffern. Die erste Grobschätzung geht von stolzen 116.000 Euro netto aus. Davon würden 18.000 Euro auf die Erstellung des Grabens entfallen, 23.500 Euro für den Bodenaustausch und 38.000 Euro geschätzt für die Entsorgung des belasteten Bodens. Als Brennstelle wurde ein Mast LM5 mit einer Philips MiniLuma 24,5 Watt angenommen.

Im Vergleich wurde zudem eine Solarlösung projektiert, die nicht einmal die Hälfte – etwa 54.000 Euro netto – kosten würde. Berechnet wurde die Straße mit der „Merkur 150 Plus“, Lichtpunkthöhe sechs Meter, 36 Ah Akku, Lichttechnik T3L 3000 K und Bewegungssensoren mit GPS. Holz stellte klar, dass die sechs Meter Lichtpunkthöhe auf Grund der Gesamtbreite benötigt würden – „und weil die Leuchten ebenso auch hinter dem Gehweg gewünscht sind.“

GPS und Software

Der Rathauschef macht sich keine Sorgen, das die Leistung der Solarleuchte nicht ausreichen könnte. „Ich gehe davon aus, dass die Straße zumindest nachts wenig befahren wird.“ Auch sei es möglich, via GPS und Software alle möglichen Programmierungen zu realisieren. Holz wies darauf hin, dass die Gesamtkosten von netto circa 54.000 Euro das Aushebens der Fundamente einschlössen. „Das könnte man auch gleich im Zuge der Straßensanierung mit derselben Baufirma umsetzen“, plädierte der Bürgermeister für die Solarlösung. Auf die Frage von Markus Greiner (Junge Liste), wie lang denn die Akkus halten würde, konnte Holz nur an die Bayernwerke verweisen. Zumindest geht der Rathauschef von elf bis zwölf Stück aus, die benötigt würden.

Einstimmig beschlossen am Ende die Kochler Gemeinderäte, 71.000 Euro brutto inklusive eines Sicherheitszuschlags in den Haushalt 2023 einzustellen.