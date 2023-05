Kochel: Diebstähle auf Campingplätzen geklärt - Täter auf der Flucht

Von: Andreas Baar

Teilen

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Herrsching am Ammersee konnte der tatverdächtige 35-jährige Kroate lokalisiert werden - ihm gelang jedoch die Flucht © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Kochel - Auf Campingplätzen am Kochel- und Walchensee trieb ein Dieb sein Unwesen. Die Polizei hat die Diebstähle aufgeklärt. Aber der Täter ist auf der Flucht.

Mehrere Diebstähle, die sich am Kochel- und Walchensee ereignet haben, konnten zügig geklärt werden. Die Ermittlungen begannen am Samstag (20. Mai) mit der Anzeige eines 24-Jährigen Österreichers. Der Mann war mit seinem VW auf einem Campingplatz am Walchensee. Als er von einem Ausflug zurückkehrte, stellte der Österreicher laut Polizei fest, dass von seinem abgestellten Fahrzeug das komplette Dachzelt entwendet worden war. Die Tatzeit lies sich hier auf die Zeit von 12.30 bis 15 Uhr an diesem Tag eingrenzen.

Am darauffolgenden Sonntag (21. Mai) erlebten andere Urlauber auf einem Campingplatz am Kochelsee ihr „blaues Wunder“, heißt es von der Polizeiinspektion Bad Tölz. Am Morgen stellten zwei Urlauber aus Sachsen fest, dass während der Nacht unbemerkt ein Unbekannter in das unversperrte Wohnmobil eindrang - in diesem schleifen die Geschädigten (68 und 69 Jahre alt). Der Unbekannte entwendete sämtliche Dokumente und Bargeld sowie ein Handy. In der gleichen Nacht machte sich ein Unbekannter an einem weiteren Fahrzeug auf dem gleichen Campingplatz zu schaffen. An dem Pkw wurde die Heckscheibe eingeschlagen und der Täter entwendete unter anderem einen Fotoapparat, Notebook und Bargeld.

Aufenthaltsort des Täters lokalisiert

„Mit technischen Mitteln“ stellte die Polizei im Rahmen der Ermittlungen den Aufenthaltsort des bislang unbekannten reisenden Täters fest, teilte die Tölzer Inspektion am Freitag (26. Mai) mit. Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Herrsching am Ammersee konnte der tatverdächtige 35-jährige Kroate lokalisiert werden. Ihm gelang die Flucht, seine Begleiterin (eine 39-Jährige aus Bremen) wurde festgenommen. Der Täter befindet sich derzeit noch auf der Flucht, die Fahndung nach ihm dauern an.

Insgesamt war ein Beuteschaden von circa 9000 Euro entstanden. Der Großteil der Beute wurde im Zusammenhang mit der Festnahme sichergestellt und kann demnächst an ihre Besitzer ausgehändigt werden. Auf einem Sachschaden von rund 2000 Euro blieben die Geschädigten allerdings sitzen.