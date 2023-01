Kochel: Ehepaar bei Gasverpuffung in Wohnmobil schwer verletzt

Von: Andreas Baar

Teilen

Feuerwehr und Rettungsdienst waren zum Unglücksort im Kochel ausgerückt. © Feuerwehr Kochel

Kochel - Am Freitag (27. Januar) kam es gegen 11.10 Uhr in Kochel zu einer Gasverpuffung in einem Wohnmobil. Ein Ehepaar wurde schwer verletzt.

Das Wohnmobil stand auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Kochel. Zum Zeitpunkt der Verpuffung befand sich ein Ehepaar in dem Fahrzeug. Dabei handelte es sich um zwei 58-Jährige aus dem Raum München, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf Rundschau-Nachfrage erklärt. Das Ehepaar erlitt schwere Brandverletzungen und musste stationär im Unfallklinikum Murnau aufgenommen werden. „Die Verletzungen sind aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich“, so Polizeisprecher Maximilian Maier. Nach Angaben der Kochler Feuerwehr waren unter anderem der Rettungsdienst aus Kochel und Penzberg, Notarzt sowie der Rettungshubschrauber Christoph Murnau im Einsatz.

Die Kochler Feuerwehr sicherte die Landestelle für den Rettungshubschrauber und wies diesen ein. © Feuerwehr Kochel

Wohnwagen komplett zerstört

Die Feuerwehr Kochel war mit zwei Fahrzeugen angerückt. Es konnte aber nicht mehr verhindert werden, dass das Wohnmobil durch die Verpuffung komplett zerstört wurde. Wie die Feuerwehr selber mitteilt, wurden Fenster und Dachfenster durch die Druckwelle aus dem Wohnmobil gerissen und hingen am Fahrzeug. Mehrere kleine Brandherde hatten sich im Inneren des Wohnmobils verteilt, die beim Eintreffen der Helfer erloschen waren. Die Feuerwehr kontrollierte zur Sicherheit das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera. Aufgefundene Gasflaschen seien abgeklemmt und gesichert worden.

Die Ursache für die Verpuffung ist bislang unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die Beamten der Polizeistation Kochel unternahmen die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort. Die weiteren kriminalpolizeilichen Untersuchungen übernimmt der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim.