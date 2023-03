Kochel: Gemeinderat lehnt Umwandlungen von Läden in Wohnräume ab

Von: Sandra Gerbich

Teilen

Tristesse allerorts und weg sind Schreibwarenladen, Eisdiele, Schneiderin, Blumengeschäft oder Obst- und Gemüsehandel am Schmied-von-Kochel-Platz. Sowohl das Brandmeier-Haus als auch das Gebäude rechts davon hat der Münchner Immobilien- und Hotel-Riese Ibrahim Kavun gekauft. © Sandra Gerbich

Kochel – Der Kochler Ortskern bietet ein Bild der Trostlosigkeit. Verwaiste Geschäfte in schmuddeligen Häusern dominieren die Dorfmitte. Dennoch lehnte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zwei Bauanträge auf Umwandlung von Läden in Wohnungen ab.

Zwar war es in Kochel noch nie leicht, geschäftlich Fuß zu fassen. Doch so schlimm wie heuer sei es noch nie gewesen, sagen die Dorfbewohner. Weg sind der Schreibwarenladen, die Eisdiele, die Schneiderin, das Blumengeschäft oder der Obst- und Gemüsehandel am Schmied-von-Kochel-Platz. Viele der Einheimischen haben die Hoffnung längst aufgegeben. Dennoch sperrte sich der Gemeinderat gegen zwei aktuelle Bauanträge.



Im ersten Fall möchte der Münchner Immobilien- und Hotel-Riese Ibrahim Kavun im sogenannten Brandmeier-Haus die Ladeneinheiten in Wohnungen umwandeln. „Dass wir darüber nicht glücklich sind, muss ich nicht erst betonen“, berichtete Bürgermeister Thomas Holz (CSU) aus dem Bauausschuss. „Mir ist klar, dass man auch alles online 24/7 von der Couch aus bestellen kann“, wirkte Holz frustriert. Lieferung an die Haustür inklusive, führte der Rathauschef das Thema Internetshopping bildlich vor.



Läden sollen Läden bleiben

Baurechtlich ist der Schmied-von-Kochel-Platz als „unbeplanter Innenbereich“ mit Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen sowie einer Landwirtschaft definiert. Unabhängig davon, dass die Läden Läden bleiben sollen und „die wenigsten ihr Schlafzimmer in einem Schaufenster bevorzugen“, füge sich laut Beschluss „eine erdgeschossige Nutzung zu Wohnzwecken an dieser Stelle nicht ein, so dass ein Einvernehmen nicht erteilt werden kann.“ Außerdem habe der Antragsteller keine Stellplätze nachweisen können. Ebenso wie das Brandmeier-Haus steht auch das Gebäude daneben, das lange Zeit die Eisdiele und den Schreibwarenladen beherbergte, leer. Auch das kaufte Kavun. Zwar sei die Gemeinde im Kontakt zu dem Unternehmen, „was es aber vorhat, wissen wir nicht“, so Holz.



Nur wenige Meter weiter an der Mittenwalder Straße möchte der Bewerber zwei Gewerbeeinheiten in Wohnraum umwandeln und die Schaufenster zurückbauen. Thomas Eberl (UWK) war einer der beiden, der gegen die Ablehnung des Antrags stimmte. Der zweite Rathauschef verwies auf andere Fälle in früheren Jahren, bei denen der Gemeinderat zustimmte. Zwar finde er schon, „dass der Dorfkern belebt gehört“, so Eberl. Allerdings seien viele der Ladenflächen zu klein und die Raumhöhen zu niedrig. „Außerdem nutzt es doch nichts, wenn die Eigentümer die Räume nicht gewerblich vermietet bekommen“, klagte der Vize-Bürgermeister.

Zukunft des „Huschka“

Für das Brandmeier-Haus hatte sich auch die Gemeinde interessiert, stieg jedoch bei der Zwangsversteigerung am Ende aus. Wenigstens mit dem „Huschka“-Haus an der so genannten Belessing-Kurve hatte es geklappt. Demnächst will die Allianz dort einziehen, die bislang im Gebäude in der Mittenwalder Straße 1 zuhause war. „Das Haus soll renoviert werden“, sagt René Wörndl. Er sei froh über den Umzug, seien doch viele wie auch dieses in einem „unterirdischen Zustand“, so der Agenturleiter auf Nachfrage der Redaktion. Rathauschef Holz hofft, Bewerber des Huschka-Hauses an Kavun weitervermitteln zu können.



Für wenigstens einen Lichtblick jedoch sorgt Björn Wünschirs aus Penzberg, der am 14. März einen Friseursalon in den Räumen der ehemaligen VR-Bank eröffnet. „Ich weiß genau um die Herausforderung in Kochel“, erklärte der Jungunternehmer. Wünschirs wird drei Friseurinnen aus Kochel beschäftigen. Seit mehreren Jahren gibt es für die gut 4000 Einwohner keinen Friseur mehr.