Kochel: Helferkreis für Ukraine-Flüchtlinge startet mit der Arbeit

Von: Christine Weikert

Erstes Treffen: 14 Freiwillige fanden sich zu einem Helferkreis zusammen. © Christine Weikert

Kochel – Auch in Kochel sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Die Hilfsbereitschaft im Dorf ist groß. Nun wurde ein Helferkreis ins Leben gerufen.

„Manche kommen nur mit einer Plastiktüte in der Hand, in der sich die notwendigsten persönlichen Dinge befinden, andere kommen mit dem Auto. Der weit überwiegende Teil braucht aber Unterstützung“, stellt Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) fest.“ Rund 50 Menschen aus der Ukraine haben in der Zwei-Seen-Gemeinde vorübergehend Unterkunft gefunden. Sie wohnen teils bei Privatleuten, teils bei Beherbergungsbetrieben.



Sogar Arbeitsplatz angeboten

Im Saal der Heimatbühne fanden sich nun 14 Frauen und Männer zu einem Helferkreis-Infoabend zusammen. Manche wollten erst mal hören, was gebraucht wird, andere boten konkrete Hilfeleistung an, etwa Wohnraum, Fahrräder, Deutschunterricht, handwerkliche Arbeiten oder gemeinsame Ausflüge in die Natur. Sogar ein Arbeitsplatz im Walchenseer Café Bucherer wurde offeriert. „Dass Leute sich engagieren, ist ein enorm wichtiges Zeichen“, findet Diakon Hubertus Klingebiel von der Pfarrei Benediktbeuern, der sich 2015 im Rahmen der Asyl-Helferkreise mit Kochel vernetzt hat.

Kitas wollen helfen

Helfen wollen auch die örtlichen Kindertagesstätten. Zwar seien die Gruppen voll belegt, erläutert Carla Albers vom Montessori-Kinderhaus – die Staatsregierung habe aber den Betreuungsschlüssel aufgehoben, so dass man einzelne Kinder aufnehmen könne. Gleiches gilt für den Gemeindekindergarten, „zumindest, wenn die Familien länger in Kochel bleiben, sonst macht es keinen Sinn“, gibt Ernestine Gerg zu Bedenken.



Doppelte Hilfe an der Schule

Gemeinderätin Rosi Marksteiner (Mitte) lobt die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, die großzügige Spendenbereitschaft von ortsansässigen Geschäftsleuten und die rührigen Beherbergungsbetriebe, die nicht nur Wohnraum zur Verfügung stellten, sondern sich aktiv um die Geflüchteten kümmerten. Auch der Förderverein der Franz-Marc-Grundschule sei engagiert und habe für die ukrainischen Kinder ein Tandem-Angebot auf die Beine gestellt: „Deutsch-Unterricht und in den Pausen Sozialkontakte zu den einheimischen Kindern“, berichtet Marksteiner. Unter den Geflüchteten sind derzeit etwa zehn Grundschulkinder, sechs Jugendliche und zwei Kleinkinder.



Nächste Treffen und Infos Das nächste Treffen des Kochler Helferkreises ist am Montag, 4. April um 18 Uhr im Saal der Heimatbühne. Neue Mitstreiter sind herzlich Willkommen. In Kürze soll es auf der Gemeindehomepage (www.gemeinde-kochel.de) aktuelle Informationen zum Thema Ukraine-Flüchtlinge geben.

Größere Städte sind meist Ziel

Einige der Familien wohnen im Hostel und im Gästehaus der Familie Bissinger. Dort können sie bis Mitte Mai bleiben, danach sind die Häuser von Feriengästen und Schulklassen gebucht. Sissi Bissinger hat mit den Geflüchteten ukrainisch gekocht und war mit ihnen im Freilichtmuseum Glentleiten. „Die fühlen sich hier schon wohl, aber viele wollen in größere Städte wie Geretsried“, erzählt die Hotelwirtin. „In der Stadt ist es einfacher, Fuß zu fassen, auch ohne Auto und Sprachkenntnisse“, weiß die evangelische Pfarrerin Elke Binder.

Warten auf Landratsamt

Frank Sommerschuh, Kirchenpfleger in Walchensee und Gemeinderatsmitglied (FWG), berichtet hingegen von Anfragen aus München, wo Geflüchtete beengt wohnen, die gern aufs Land kommen und Ruhe finden würden. Ein kleiner Helferkreis in Walchensee habe dem Landratsamt bereits vor einer Woche ein „Komplettpaket“ aus Wohnraum, Grundschul- und Kindergartenplätzen gemeldet, schildert Sommerschuh, der sich wundert, dass die Behörde noch nicht reagiert hat. „Einfach machen“, lautete der Rat aus der Runde. Wohnraum auf der Plattform „Host for Ukraine“ anzubieten, gehe am schnellsten, meint Marksteiner. Wichtig sei, dass sich die Geflüchteten gleich nach ihrer Ankunft auf der Gemeinde anmeldeten.