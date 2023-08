Kochel: Kipper verliert Steine - zurück bleibt beschädigter Pkw

Teilen

Von der Schüttfläche des unbekannten Kipplasters hatten sich offenbar mehrere Steine gelöst, von denen einige den entgegenkommenden Pkw trafen (Symbolbild). © panthermedia/Ann Bastarache

Kochel - Ein unbekannter Kipperfahrer verlor in Kochel Teile seiner Ladung. Die Steine trafen ein Auto - der Lkw fuhr weiter.

Am Mittwoch (2. August) gegen 8 Uhr fuhr laut Polizei eine 38-jährige Schlehdorferin auf der Staatsstraße 2062 von Schlehdorf kommend Richtung Kochel. Im Gemeindebereich Kochel kam ihr ein unbekannter Kipplaster entgegen. Von dessen Schüttfläche lösten sich offenbar mehrere Steine, von denen einige den entgegenkommenden Pkw trafen und diesen beschädigten. Es entstand hierbei ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Kipper war laut der Geschädigten offenbar blau mit möglicherweise orangen Farbelementen, heißt es von der Polizei.

Die Polizeistation Kochel bittet um Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.

Vorfahrtsunfall in Bichl

Ebenfalls am Mittwoch (2.August) kam es in Bichl gegen 9 Uhr zu einem Unfall ohne Personenschäden. Laut Polizei fuhr ein 29-jähriger Bichler mit seinem Pkw die Ludlmühlstraße Richtung Ortsmitte entlang. An der Einmündung Vogelherdweg missachtete er nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines 63-jährigen Ford-Fahrers aus Bichl. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von jeweils circa 2000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Beide konnten ihre Fahrt selbständig fortsetzen. Anne Rossa