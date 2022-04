Kochel: Kommunale Verdienstmedaille für Monika Hoffmann-Sailer

Von: Christine Weikert

Innenminister Joachim Herrmann überreicht Monika Hoffmann-Sailer die Kommunale Verdienstmedaille in Silber nebst Urkunde und Blumenstrauß. © Ministerium/Peter Schlecker

Kochel – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verlieh der ehemaligen SPD-Gemeinderätin und Kreisrätin Monika Hoffmann-Sailer aus Kochel die Kommunale Verdienstmedaille in Silber.

1972 war die gelernte Bankkauffrau Monika Hoffmann-Sailer dem Aufruf Willy Brandts nach mehr Frauen in der Politik gefolgt und bewarb sich um gleich zwei Ämter. Mit Erfolg: Die damals 25-jährige SPD-Kandidatin zog in den Kochler Gemeinderat sowie in den Tölzer Kreistag ein. Mit Unterbrechung von einer Periode wurde Hoffmann-Sailer sieben Mal wiedergewählt, bis sie sich 2020 aus der aktiven Kommunalpolitik zurückzog.



Für jeweils 42 Jahre Gemeinderats- und Kreistagsarbeit wurde die 75-Jährige nun mit der silbernen Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung ausgezeichnet. „Kennzeichnend für Monika Hoffmann-Sailer war ihr Eintreten für soziale Gerechtigkeit und den damit verbundenen vielfältigen Themen, für die sie sich stets mit außerordentlichem persönlichem Engagement einsetzte“, hieß es in der Laudatio.

„Ein Vorbild bürgerschaftlichen Engagements“

In der Gemeinde habe sie sich beispielsweise für den Erhalt der wohnortnahen Grundschule, den Aufbau einer Bücherei und die Schaffung eines Jugendraums stark gemacht. Als Kreisrätin habe sie sich verlässlich für die gesamte Region eingesetzt und als dritte Landrätin von 2006 bis 2008 besondere Verantwortung übernommen.



Mit ihrem umfassenden Erfahrungsschatz und ihrer Kompetenz habe Hoffmann-Sailer jahrzehntelang wertvolle kommunalpolitische Arbeit geleistet, sich dabei akribisch auf Sitzungen und Termine vorbereitet sowie beharrlich Aspekte zum Wohle der Bürger gesetzt. Hoffmann-Sailer habe sich als Ansprechpartnerin für alle Generationen verstanden und deren Anliegen auf Gemeinde- und Landkreisebene eingebracht. Mit den Worten „Ihr kommunalpolitisches und gesamtgesellschaftliches Wirken macht Sie zu einem Vorbild bürgerschaftlichen Engagements“, überreichte Innenminister Herrmann der Kochlerin die silberne Medaille, nebst Urkunde und Blumenstrauß.

Politische Anfänge

„Ich habe mich riesig gefreut, dass ich die Auszeichnung kriege“, erzählt Hoffmann-Sailer. Sie habe immer versucht, gerecht und sozial zu wirken und objektiv der Sache nach zu entscheiden. An ihre Anfänge in der Kommunalpolitik erinnert sie sich gerne. „1972 war ein ganz besonderes Arbeiten, weil die Landkreise Bad Tölz und Wolfratshausen im Rahmen der Gebietsreform zusammengewachsen sind“, schildert sie.



„Die Verleihung der Verdienstmedaille war ein wunderbarer Abschluss von meinem kommunalpolitischen Engagement“, findet die 75-Jährige. Ganz abnabeln habe sie sich aber noch nicht können, gibt die Kochlerin zu. Im SPD-Ortsverein bleibt Hoffmann-Sailer als Kassier aktiv und auch ihr Amt als Vorsitzende des VdK-Ortsverbands übt sie weiterhin aus.