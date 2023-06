Kochel: Motorradunfall am Kesselberg - diesmal war keine Raserei im Spiel

Von: Andreas Baar

Die beiden Motorradfahrer waren in gleicher Richtung bergab am Kesselberg unterwegs als sie kollidierten, heißt es von der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Kochel - Untypischer Motorradunfall ohne Raserei am Kesselberg: Zwei Biker kollidierten bei einem misslungenen Haltemanöver.

Zu einem „etwas untypischen“ Motorradunfall am Kesselberg kam es laut Polizei am Sonntag (11. Juni) gegen 12.30 Uhr auf der Kesselbergstrecke der B11 bei Kochel. Zwei in gleiche Richtung fahrende Motorradfahrer kollidierten miteinander. Ein 46-jähriger Münchner fuhr mit seiner Ducati die B 11 abwärts Richtung Norden. Auf Höhe eines linksseitig gelegenen Parkplatzes beschloss er offenbar, dort für eine Pause einzubiegen. Da ihm laut Polizei aufgefallen war, dass dies aufgrund der durchgezogenen Linie verboten war, verzögerte er kurz am rechten Fahrbahnrand, entschied sich dann aber offenbar doch, verbotswidrig über die Fahrbahn nach links auf den Parkplatz zu fahren. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden 37-jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus München. Dieser konnte seine BMW nicht mehr rechtzeitig stoppen, so dass es zur Kollision beider Maschinen kam.

Beide Biker leicht verletzt

Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Die Sozia des Verursachers blieb unverletzt. Die Schäden an der Ducati beliefen sich nach Polizeiangaben auf circa 2000 Euro, an der BMW auf circa 3500 Euro. Beide Biker konnten die Fahrt fortsetzen.