Geschichte wenig dokumentiert

Kochel: Neue Themenwoche widmet sich Ludwig II. - weg vom Märchenkönig

Von: Andreas Baar

Erwarten sich viel von Ausstellung und Themen-Woche zu König Ludwig II.: Thomas Holz (Bürgermeister Kochel), Daniel Weickel (Tourismusleiter Kochel), Markus und Vanessa Richter (Kuratoren) sowie Klaus Reichold (Kulturhistoriker). © Andreas Baar

Kochel - Das Zwei-Seen-Land entdeckt Ludwig II. für sich: Eine ganze Themenwoche beschäftigt sich mit dem „König der Berge“. Es soll keine Eintagsfliege sein.

Weg vom Klischee des Märchenkönigs: Das wollen die Macher der Themenwoche „König der Berge“ zu Ludwig II. von Freitag (16. Juni) bis Sonntag (25. Juni). Die vier Partner Kochel, Schlehdorf, Jachenau und Herzogstandbahn haben eine Premiere aufleben lassen, um die oft vergessene Leidenschaft von König Ludwig II. zur Natur und den Bergen im Zwei-Seen-Land wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Und, um sich natürlich ein Stück vom Tourismus-Kuchen abzuschneiden. Mit 30 Veranstaltungen wird eine inhaltliche Lücke zwischen seinen berühmten Schlössern gefüllt. Die Woche soll Auftakt für ganzjährige Angebote sein. Zu der Themenwoche gehören eine Sonderausstellung im Kochler Bahnhof, Wanderungen zu Originalschauplätzen, Lichtbildvorträge, Lesungen und Aktionen für Kinder. Der Eintritt zu fast allen Veranstaltungen ist kostenfrei.

Das Programm Die komplette Programmübersicht mit Infos zu Terminen, den Experten und Orten sowie zur Anmeldung gibt es unter www.könig-der-berge.de. Der Eintritt zu fast allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Die Sonderausstellung „König Ludwig II. ins unseren Bergen“ ist zu den Geschäftszeiten der Tourist-Info im Kochler Bahnhof zu sehen (Eintritt frei).

Projekt soll keine Eintagsfliege sein

Projektleiter und Initiator Daniel Weickel, auch Tourismusleiter Kochelsee/Walchensee, schwärmt angesichts der breiten Themenbasis von einem „Dorfprojekt“ und einem „Invest für die nächsten Jahre“. Ein Projekt, das „kein touristischer Gag sein soll“, wie Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) betont – sondern auch für Einheimische gedacht sei. Schulen und Vereine wurden deshalb mit eingebunden. Das Thema wollen die Verantwortlichen auch nach dieser Veranstaltungswoche fortführen. „Es soll keine Eintagsfliege sein“, so Holz.

Königlicher Panoramablick: Der Herzogstand war einer der Lieblingsplätze Ludwigs II.. Der König baute den Gipfel ab 1866 zur „Bergresidenz“ aus. © S. Zauner/Foto: Daniel Weickel

Mehr als nur der „Märchenkönig“

Wer an König Ludwig II. denkt, der hat einen exzentrischen und verschwenderischen Monarchen mit seinen Schlössern vor Augen. Doch der Monarch war mehr als der „Märchenkönig“. Genau das wollen die Verantwortlichen der erstmaligen Themenwoche herausstellen. Und den König als Naturfreund, der in der Bergwelt rund um den Herzogstand Ruhe von Politik und Hofstaat suchte, zeigen.

Seit 2022 hatte die touristische Abteilung der Gemeinde Kochel um Leiter Daniel Weickel mit den Kommunen Schlehdorf und Jachenau sowie der Herzogstandbahn an der Premiere geplant. Am Freitag (16. Juni) ist mit dem Einführungsvortrag „Auf steiler Höh, umweht von Himmelsluft – Ludwig II. und das Gebirge“ vom Kulturhistoriker Klaus Reichold (19 Uhr, Heimatbühne Kochel) der Start. Es gibt 30 Veranstaltungen, wie Weickel beim Pressetermin stolz verkündete. Vor allem: Bis auf einen Dinner-Abend sei alles kostenfrei. Passend zur Themenwoche gibt es eine Sonderausstellung im Kochler Bahnhof. Diese läuft bis 30. September und zeigt „König Ludwig in unseren Bergen“.

An sechs Stationen wird das Leben des Monarchen und seine Bergleidenschaft dargestellt. © Andreas Baar

Geschichte wenig dokumentiert

Dem royalen Thema hat man sich im Zwei-Seen-Land bewusst genähert. Man wolle Ludwig II. aus seiner hiesigen Versenkung holen, so der Tenor bei den Beteiligten. Denn Ludwigs Geschichte rund um den Herzogstand, seine oftmaligen Besuche und Begeisterung für die hiesige Bergwelt seien doch wenig dokumentiert, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) – und damit wenig zugänglich, „vor allem für Einheimische“. Die Naturverbundenheit des Monarchen passe auch gut, bekräftigte der Rathauschef, der sich einen „naturnahen Tourismus“ auf die Fahne geschrieben hat.

Damit geht man einen anderen Weg: Ludwig II. sei nun mal eher beim Massentourismus verortet, wovon man weg wolle, sagt Ausstellungskurator Markus Richter. Der Schriftsteller und ehemalige Kastellan von Schloss Neuschwanstein führt in der Woche selbst zur Altlacher Hochkopfhütte, einem der Lieblingsplätze des „Kini“. Ziel der Ausstellung sei es, „Ludwig mal von seiner normalen Seite zu zeigen“, erklärt Richter die kleine Schau mit sechs Stationen zu „Lebenslinien“ bis „Bergerziehung“ des berühmten Königs.

Immobilienbesitz in 1A-Lage: Eine Karte zeigt die Hütten und Schlösser von Ludwig II.. © Andreas Baar

Neue Erkenntnisse zu Hütten

Stolz sind die Macher auf die neuen Erkenntnisse, die sich im Zuge der Recherche in den Archiven fanden. Zum Beispiel zur Anzahl der „Pürsch- und Jagdhäuser“, die der Monarch in der Region besaß. Die vielfach genutzten Hütten zeigen, wie stark der Monarch in der Region verwurzelt war, meint Richter. „Er ist den Leuten nicht aus dem Weg gegangen. Er war kein unantastbarer Märchenkönig.“ Und einer, der eine „Aktualität“ mitbringe, wie der Kulturhistoriker Klaus Reichold bekräftigt: Ludwig II. wollte mit seinen Besuchen seinen monarchischen Zwängen in München entfliehen und die Natur-Ruhe genießen – wie so mancher heutzutage raus aus gesellschaftlichen Verpflichtungen möchte.

Thema soll nachhaltig sein

Betont wird seitens der Verantwortlichen die thematische Nachhaltigkeit der Königs-Woche. Bei circa 40.000 Euro liegt laut Tourismusleiter Weickel das Gesamtbudget. Er bezeichnet das Projekt als „Anschub, um das Thema näher zu bringen“. Großes Ziel: Das Zwei-Seen-Land als eine Säule neben den Königsschlössern zu etablieren. „Identitätsstiftend für die Region“, wie Weickel sagt. Im Herbst wolle man sich in großer Runde zusammensetzt, um zu schauen „wohin die Reise geht“. Dann soll wohl Lenggries dazustoßen. Eine große Veranstaltungsreihe wie diese Woche steht allerdings noch im Raum. Vielleicht in zwei Jahren, sagt Weickel. Er „träumt“ aber schon mal: Von einem Infozentrum zum „König der Berge“ in Kochel.