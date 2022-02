Kochel: Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie hat begonnen

Kochel: Auf dem ehemaligen Deponiegelände wird die Baustelle eingerichtet. © Christine Weikert

Kochel – Die Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie in Kochel hat begonnen. Die Bauarbeiten für das 2,5 Millionen Euro teure Projekt sind bis Ende Mai 2022 geplant.

Im Bereich des Festplatzes und der Sportanlagen an der Triministraße wurde früher in Kochel auf rund 115 000 Quadratmetern eine Hausmülldeponie betrieben. Die Einrichtung wurde in den 1970er-Jahren geschlossen und rekultiviert. Bei routinemäßigen Untersuchungen des Geländes waren jedoch auf der ehemaligen Deponie Altlasten entdeckt worden.



In den vergangenen Jahren wurden laut Gemeinde bei 91 Bohrungen auf der Fläche Teeröl gefunden – dieses sei „aller Wahrscheinlichkeit“ nach ursächlich für erhöhte Konzentrationen und Frachten im Grundwasser bei den PAKs (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), heißt es aus dem Rathaus. Auch mit einer zusätzlichen historischen Recherche habe man nicht herausfinden können, wodurch das Teeröl dorthin gelangt ist. Der Fund war dennoch Grundlage für das Tölzer Landratsamt, mit Bescheid vom 30. Juli 2018 die Errichtung von Drainagen und einer Grundwasserreinigungsanlage als Sanierungsmaßnahmen anzuordnen. Damit werde die ehemalige Hausmülldeponie zwar nicht ausgebaut und entsorgt, es soll so aber verhindert werden, dass Schadstoffe aus der Altablagerung in Richtung Kochelsee und Loisach abfließen, teilt die Gemeinde nun mit.

Drainage soll helfen

Die Sanierung startet nun: Nachdem die Arbeiten nun vergeben sind, hat das beauftragte Unternehmen mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Im Zuge der Sanierung wird eine Drainageleitung nahe des Kochelseeufers und entlang des Loisachkanals errichtet, die vom nördlichen Ende der Badewiese am „trimini“-Parkplatz bis auf Höhe des gemeindlichen Bauhofs führt. Etwa mittig dieser Leitung wird eine Grundwasserreinigungsanlage entstehen. Dort wird das aus der Altablagerung abfließende Grundwasser gereinigt und dosiert in den Loisachkanal abgegeben. „Dadurch wird gesichert, dass keine Schadstoffe aus der ehemaligen Hausmülldeponie in die umliegenden Gewässer entweichen können“, heißt es seitens der Gemeinde.



Eigentlich hatte sich die Kommune in ihren Stellungnahmen 2018 für einen Komplett- oder Teilaushub der belasteten Bereiche ausgesprochen. Doch mit der jetzigen Lösung könne man inzwischen leben. „Dadurch ist zumindest sichergestellt, dass die sich im Bereich der Triministraße befindlichen Sportstätten bestehen bleiben können“, sagt Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Der Rathauschef ist nach eigener Aussage froh, dass nun in die Bauphase eingestiegen wird. Holz dankt ausdrücklich dem Münchner Ingenieurbüro SakostaCAU und der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) für die Bereitstellung der Fördergelder und die Unterstützung bei der Projektabwicklung.



Kosten mit 2,5 Millionen Euro angesetzt

Holz hebt zudem die gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim hervor: „Die aufwendigen Untersuchungen und die Entwicklung des Sanierungskonzeptes wären ohne diese Unterstützung für die Gemeinde unlösbare Aufgabe gewesen.“



Die Arbeiten sind derzeit bis Ende Mai 2022 geplant. Die Kosten werden mit 2,5 Millionen Euro angesetzt. Allerdings fördert die GAB das Vorhaben komplett, wie Holz auf Nachfrage erklärt – dafür hat die Kommune jedoch „jahrzehntelang“ in den entsprechenden Fonds eingezahlt. Was bleibt, ist die gesamte Abwicklung des Projekt „Die obliegt der Verwaltung“, betont Holz. „Die muss sie zu der Alltagsarbeit stemmen.“