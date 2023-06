Kochel: SPD wirbt für Petition zur Verstaatlichung der Wasserkraftwerke

Von: Andreas Baar

SPD gegen Privatisierung: Ortsvorsitzende Angelica Dullinger und Landtagskandidat Benedikt Höchner in Kochel. © SPD Kochel

Kochel - Die Kochler SPD hat eine Petition gestartet: Der Freistaat soll die bayerischen Uniper-Wasserkraftwerke kaufen - auch das Walchenseekraftwerk.

Der SPD-Ortsverein Kochel hat in Sachen Verstaatlichung auch des heimischen Walchenseekraftwerks mobil gemacht: Es wurde eine Unterschriftenaktion für eine Petition an den Bayrischen Landtag gestartet. Dazu gab es am Samstag (3. Juni) einen Infostand im Dorfzentrum. Hintergrund ist das Auslaufen der Wasserrechtskonzession für den Uniper-Konzern als Betreiber des Wasserkraftwerks im Jahr 2030. Es gibt politische Bestrebungen, dass die Anlage per „Heimfall“ in staatliche Regie übergeht.

160 Unterschriften

Am Ende war Ortsvorsitzende Angelica Dullinger zufrieden mit der Resonanz: Es habe einen erfreulichen Zuspruch „durch viele Leute, die extra zum Unterschreiben zum Stand gekommen sind“, gegeben. Man habe 160 Unterschriften, davon 88 online, für die Petition, teilte sie kurz vor Redaktionsschluss mit. Gesammelt wird bis diesen Samstag (10. Juni). „Dann geht das Paket komplett an den Bayerischen Landtag, um keine Zeit zu verlieren“, so Dullinger.

Forderungskatalog an Staatsregierung

In der Petition wird die Staatsregierung aufgefordert, „unverzüglich“ in Verhandlungen mit dem Bund über einen An- oder Rückkauf sämtlicher Wasserkraftwerke in Bayern, die sich im Besitz des Uniper-Konzerns befinden, einzutreten. Auch soll der Freistaat dafür sorgen, dass „Eigentum, Besitz, Erträge und Verfügungsgewalt über die betroffenen Kraftwerke“ sowie die dazugehörigen Infrastrukturen und Immobilien vollständig in die öffentliche Hand überführt werden. Und das Ganze soll „in engem Einvernehmen mit den von den Kraftwerken betroffenen Kommunen“ erfolgen, die auch an den Entscheidungen beteiligt gehörten.