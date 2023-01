Kochel: Teures Handy eines 15-Jährigen verschwindet am Bahnhof

Rückruf wurde weggedrückt

Von Andreas Baar schließen

Kochel - Ärgerlich für einen 15-Jährigen: Sein teures Handy verschwand in Kochel. Das Gerät wurde wohl gestohlen oder nach dem Fund unterschlagen.

Wie der Polizei am Mittwoch (11. Januar) bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall am Sonntag (8. Januar) in Kochel. Abends gegen 20.10 Uhr saß ein 15-jähriger Jugendlicher aus Dietramszell mit einem mutmaßlich gleichaltrigen Freund auf der Laderampe nahe der Bushaltestelle am Bahnhof. Sie warteten darauf, vom Vater des Jungen abgeholt zu werden.. Zuhause wurde dann festgestellt, dass das hochwertige blaue Mobiltelefon der Marke IPhone im Wert von circa 1000 Euro verschwunden war. Eine sofortige Absuche am Bahnhof brachte keinen Erfolg und bei einem Rückrufversuch auf der Nummer wurde laut Polizei „das Gespräch aktiv weggedrückt“. Die Polizei geht laut einer Mitteilung daher davon aus, „dass das Handy entweder von einer Person am Bahnhof entwendet oder nach Auffindung des möglicherweise vergessenen Geräts widerrechtlich unterschlagen wurde“. Die Polizeistation Kochel bittet bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.