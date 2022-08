Kochel und der Motorrad-Lärm: Gemeinde hofft auf Lärmblitzer

Von: Christine Weikert

Beliebte Strecke: Motorradfahrer am Kesselberg. © Christine Weikert

Kochel – Ständiges Problem in der Gemeinde Kochel: Den Mottorad-Krach will man in Zukunft mit Lärmblitzern bekämpfen.

Vier schriftliche Anfragen waren zur jüngsten Bürgerversammlung in Kochel eingegangen. Eine davon bezog sich auf das hohe Aufkommen von Motorradfahrern und die Lärmbelastung in der Zwei-Seen-Gemeinde. Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) hatte keine Patentlösung in der Tasche, da die Zuständigkeiten für die B11 nicht bei der Gemeinde liegen. Hoffen lässt ein neues System: Lärmblitzanlagen – deren Einsatz in Deutschland aber noch in den Sternen steht.

Bruno Bredl ist kein Kochler Gemeindebürger, aber Vermieter von Ferienwohnungen in der „Villa Heimgarten“ an der B11. In einer schriftlichen Anfrage wollte Bredl wissen, welche Maßnahmen die Gemeinde hinsichtlich der „vorbeiwälzenden Motorradkolonnen“ und des Motorradlärms unternehme. Als er in seinem Rechenschaftsbericht bei „V“ wie Verkehr angelangt war, ging Bürgermeister Thomas Holz auf die Anfrage ein.



Riesige Belastung

Die Verhältnisse an sonnigen Tagen, stundenlange Staus und Parkplatzsuchverkehr, seien eine riesige Belastung, bekannte Holz. Zu mehr als der Hälfte sei der massive Verkehr aber reiner Durchgangsverkehr, erklärte er mit Blich auf die Ergebnisse einer 2020 durchgeführten Verkehrszählung. „Ohne Durchgangs- und Umgehungsverkehr hätten wir ein wesentlich geringeres Problem“, folgerte er. Das Hauptproblem sei, dass die Zuständigkeit für die Bundesstraße nicht bei der Gemeinde liege. Mit dem neuen Parkplatz-Konzept, der verschärften Kontrolle von Parksündern und dem erleichterten Abschleppen habe man „das in unserem Bereich Mögliche“ getan, so Holz. Zudem nehme man am Projekt „Saturn“ teil, das die Verkehrslenkung durch Anzeige von Parkplatzkapazitäten und Verkehrsaufkommen in Navis zum Ziel habe.

Das Thema Motorrad und Lärm belaste die Bürger sowie durch teils schlimme Unfälle auch die Ehrenamtlichen der Rettungsorganisationen. Leider lägen auch hier die Verantwortlichkeiten woanders, bedauerte Holz. Dass das Beschlagnahmen von Motorrädern bei grob verkehrswidrigem Verhalten nach einer Gerichtsentscheidung nicht mehr zulässig ist, ärgere ihn bis heute maßlos. „Ich liege den zuständigen Fachbehörden sehr massiv in den Ohren, dass dringend etwas geschehen muss“, versicherte er. Aktuell werde wohl speziell die Wirkung der Fahrbahnteiler beobachtet, noch heuer solle es dann einen Termin der Fachbehörden geben.

Kontakt mit Zweckverband

„In Sachen Lärm sind wir tätig“, verkündete Holz. Dieser rühre nur selten von manipulierten Auspuffanlagen her, vielmehr sei der zulässige Grenzwert „einfach gefühlt schon zu hoch“. Mit dem Zweckverband Oberland stehe man bezüglich eines sogenannten Lärmblitzers in Kontakt. Das System, bei dem Audiosensoren mit einem Blitzersystem gekoppelt werden, werde derzeit testweise in Frankreich eingesetzt. Es sei noch nicht klar, ob so etwas auch hierzulande umsetzbar sei, sobald sich etwas tue, wolle man aber zusammen mit dem Zweckverband eine Vorreiterrolle einnehmen, kündigte Holz an.



Bei der Fragemöglichkeit am Ende der Bürgerversammlung erhielt Bruno Bredl zwar kein Rederecht – den ein oder anderen Flyer seiner Petition „laerm-stoppen.jetzt“ hatte er aber unters Volk bringen können.