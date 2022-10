Kochels Bürgermeister zieht positive Bilanz des „Walchensee-Konzepts“

Von: Andreas Baar

Begehrte Idylle: Für 2023 wird mit einem größeren Ansturm von Besuchern an den Walchensee gerechnet – die Insel Sassau soll besonders geschützt werden. © Tölzer Land Tourismus/Daniel Weickel

Kochel – So schön Lage und Landschaft auch sind, gerade die Gemeinde Kochel leidet unter dem Besucherverkehr. Kochels Bürgermeister Thomas Holz zieht nun eine erste positive Bilanz.

In den Jahren 2018 und 2019 trafen sich rund 50 Personen bei insgesamt sieben Veranstaltungen zum neuen Verkehrskonzept. Heraus kamen 162 Ideen, um schließlich 14 konkrete Maßnahmen für „Walchensee-Konzept“. Das große Ziel: Den Ansturm der Tagesausflügler zu lenken sowie den Verkehr in der Walchenseeregion und auf den Zufahrtsstraßen zu reduzieren. „Seit der Verabschiedung des Konzeptes wurden inzwischen nahezu alle Maßnahmen in Angriff genommen oder bereits umgesetzt“, sagt Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU).



So wurde beispielsweise eine Verkehrsanalyse durchgeführt, Parkplatzgebühren rund um den Walchensee eingeführt und die Beschilderung an den Straßen verbessert (Rundschau berichte). Beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wurde eine Taktverdichtung der Linie 9608 Kochel-Garmisch über Walchensee erreicht. Auch überwachen die Ranger vor Ort die Einhaltung der Naturschutz-Vorgaben. Zudem wurden die Einsatzstunden des in Tölz sitzenden Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland erhöht, um den ruhenden Verkehr rund um den See zu überwachen.

Bei ihren neuen Parkgebühren hatte sich die Gemeinde allerdings Kritik anhören müssen. Wie berichtete, besserte der Kochler Gemeinderat darauf hin bei den Sätzen nach. Unter anderem gibt es ein 24 Stunden-Ticket für die kommunalen Parkplätze. Installiert wurde eine Kfz-Zählanlage an den Mautstellen, außerdem wurde eine Parkraum-Sensorik für zunächst fünf Plätze bestellt.

Große Runde

Nun lud Holz ins heimische Rathaus die Beteiligten zu einer „Walchensee-Runde“ und zur Aussprache ein. „Es war mir wichtig, dass die Erfahrungen der jüngsten Wochen und Monate ausgetauscht werden und gemeinsam überlegt wird, ob und in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht.“ Es war eine große Runde. Am Tisch saßen Vertreter der Gemeinden Jachenau und Kochel, der Unteren Naturschutzbehörde, des Landratsamts Bad Tölz-Wolfratshausen, der Bayerischen Staatsforsten, der Kochler Polizeistation, des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO), des Tölzer Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland, der Wasserwacht Walchensee und von Tölzer Land Tourismus. Zwei Stunden lang wurde sich intensiv ausgetauscht. Ergebnis: Man sei sich laut Holz einig gewesen, dass der vergangene Sommer zwar vergleichsweise „eher ruhig“ war – die einzelnen Maßnahmen des „Walchensee-Konzeptes“ aber bereits in vielen Bereichen „gut gegriffen haben“.



Holz führt dazu die Zahl der Ordnungswidrigkeiten als Beispiel an: Auch wenn diese im Walchenseegebiet insgesamt gestiegen sei, wurden 2022 weniger schwerwiegende Verstöße wie Parken in Rettungswegen festgestellt als in den Vorjahren. „Wir führen das auf die konsequente Beschilderung und Überwachung zurück“, sagt Holz.



Betont wird die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Allerdings soll es bei dem jetzigen Aktionspaket bleiben. „Wir waren uns einig, dass zunächst keine weiteren tiefgreifenden Maßnahmen im Rahmen des Walchensee-Konzepts erforderlich sind“, sagt der Kochler Bürgermeister. Die Wirkung der bereits umgesetzten Projekte will man erst noch weiter im Auge behalten. Im Herbst 2023 will die Runde wieder zu einem Austausch zusammenkommen.

2023 Ansturm erwartet

Handlungsbedarf könnte aber wohl schon früher im kommenden Jahr bestehen: Laut Holz wird damit gerechnet, dass wegen der angespannten Wirtschaftslage wieder mehr Menschen ihren Urlaub daheim verbringen. „Daher wird 2023 wieder mit einem größeren Ansturm an den Walchensee gerechnet“, so der Bürgermeister.



Eine Sache soll im „Walchensee-Konzept“ allerdings doch neu hinzukommen: Laut Kochels Bürgermeister wird „zeitnah“ eine intensivere Überwachung des Betretungsverbots der Insel Sassau angestrebt – das Eiland ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen.