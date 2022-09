Kochelsee: Drei mit Heizöl verschmutzte Stellen gefunden - Sperren bleiben

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Feuerwehr hatte schnell reagiert und Ölsperren auf dem Kochelsee ausgelegt - diese sind weiter im Einsatz. © Feuerwehr Kochel

Kochel - Am Kochelsee wurden bei Untersuchungen drei mit Heizöl verunreinigte Stellen gefunden. Jetzt prüfen Sachverständige. Die Ölsperren bleiben.

Am Samstag (24. September) hatte sich auf dem Kochelsee ein Ölfilm ausgebreitet. Polizei, Gemeinde, Feuerwehr und Landratsamt und auch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim waren vor Ort. Es handelte sich um circa 600 Liter ausgetretenes Heizöl, das zunächst ins Erdreich gelangte. Wie es zu dem Öleintrag in den See kommen konnte, wird weiter ermittelt. Bekannt ist, dass das Heizöl beim Betanken eines Öltanks der Kristall-Therme Trimini aus technischen Gründen versickert war. Insgesamt erstreckte sich der Bereich der mit Öl beschlagenen Wasseroberfläche laut dem Tölzer Landratsamt auf circa 1000 Quadratmeter. Im Einsatz waren spezielle Ölbindemittel. „Dadurch konnte das Öl abgenommen und entsorgt werden“, so Kreissprecherin Marlis Peischer. Die von der Feuerwehr ausgelegten Ölsperren verhinderten, dass sich das Öl im See verbreitet. Die Sperren sind nach wie vor im Einsatz, heißt es von der Kreisbehörde.

Bis zu zehn Tage für Ergebnisse

Ursache und Folgen der Verschmutzung werden weiter untersucht. Bei Kleinrammsondierungen wurden drei mit Heizöl verunreinigte Stellen gefunden., teilt das Landratsamt mit Die Untersuchungen dauern an. Erste Ergebnisse der Sachverständigen erwartet die Kreisbehörde bis in circa zehn Tagen. Ob und inwieweit die Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigt ist, werde weiterhin beobachtet, so Kreissprecherin Peischer - bislang seien weder kranke Fische noch Vögel gefunden worden. Solange die Ölsperren noch auf dem See sind, bittet das Landratsamt die Wassersportler, großräumig Abstand zur Schadensstelle zu halten.