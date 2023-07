Kochelsee wird zum Trainingsgelände: Bundeswehr übt mit Fallschirm und Boot

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Bundeswehr übt am Kochelsee ihr Notverfahren „Wasserlandung beim Fallschirmsprung“ (Symbolbild). © panthermedia/artush

Kochel - Die Bundeswehr übt von 24. bis 27. Juli mit Fallschirmspringern und Booten am Kochelsee. Es gibt auch ein Fest für die Bevölkerung.

Von Montag (24. Juli) bis Donnerstag (27. Juli) findet am Kochelsee, im Gemeindebereich von Kochel und Schlehdorf, wieder eine Übung der Bundeswehr statt. Laut dem Landratsamt Bad Tölz sind der Überflug einer M 28, Fallschirmabsprünge und der Einsatz von Booten geplant. Eine zeitweise Sperrung eines Teilbereichs des Kochelsees ist erforderlich, so die Kreisbehörde. Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten.

Schäden melden

Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei der zuständigen Gemeinde anzumelden. Auskünfte zur Schadensabwicklung erteilen die Gemeinde, das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Nürnberg sowie die Wehrbereichsverwaltung Süd in München. Übungsschäden dürfen vor der Begutachtung durch eine Schadenskommission grundsätzlich nicht beseitigt werden. Einschränkende Bedingungen oder Einwendungen gegen die Übung sind dem Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen (Telefon 08041/5050) sofort mitzuteilen.

Fest von Bundeswehr und Gemeinde

Der Kochelsee wird am Dienstag/Mittwoch (25./26. Juli) zum Trainingsgelände: Die Luftlande-/Lufttransportschule der Bundeswehr in Altenstadt übt in Altjoch neben dem Campingplatz Kesselberg ihr Notverfahren „Wasserlandung beim Fallschirmsprung“. Hierzu ist die Bevölkerung zum Zuschauen eingeladen, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Dienstag (25. Juli) läuft von 10 bis 17 Uhr der Wassersprungdienst. Von 17 bis 23 Uhr ist zum Gemeinschaftsfest der Bundeswehr mit der Gemeinde geladen. Begleitet wird dies von der Musikkapelle Rottenbuch. Am Mittwoch (26. Juli) ist von 10 bis 15 Uhr Wassersprung- und Freifallsprungdienst.