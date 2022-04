Kochler Helferkreis schafft Begegnung mit Ukraine-Flüchtlingen

Von: Christine Weikert

Kochel – In Kochel engagieren sich 20 Bürger bei der „Ukrainehilfe Kochel“. Sie haben schon einiges auf die Beine gestellt, benötigen aber weiterhin Unterstützung.

Seit dem ersten Treffen hat sich die Zahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge im Gemeindegebiet Kochel fast verdoppelt. Stand 7. April waren 95 Geflüchtete in 16 Unterkünften untergebracht (Rundschau berichtete). Die beide Gemeinderätinnen Rosi Marksteiner (Mitte) und Bettina Sindlhauser (Freie Bürger Ried) haben in den vergangenen Wochen fast alle Geflüchteten persönlich besucht und die Bedarfe abgefragt.

Appell an Vermieter

Eine Problematik war dabei bereits bekannt: Nicht alle Unterkünfte stehen längerfristig zur Verfügung, denn die Beherbergungsbetriebe sind in den Sommermonaten von Urlaubern gebucht. „Private Unterkünfte, die jetzt noch frei sind, sollten daher aufgehoben werden, um den Geflüchteten ab Mai einen weiteren Umzug in einen neuen Ort zu ersparen“, appelliert Marksteiner an alle Vermieter im Gemeindegebiet. Für jede Unterkunft wurden aus den Reihen des Helferkreises ein bis zwei Betreuer als direkte Ansprechpartner der Geflüchteten gefunden.



Zahlreiche Aktionen laufen bereits, so war Anfang April ein Hilfsmitteltransport aus Kochel in die Ukraine gestartet, der auf dem Rückweg eine Frau und vier Kinder aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland brachte. Auch Deutschkurse mit einem Team an ehrenamtlichen Lehrerinnen laufen in Kochel bereits. Weil mit den neu ankommenden Geflüchteten auch der Bedarf stieg, wurde ein zweiter Kurs eingerichtet, der nun zwei Mal pro Woche im Gasthof Waldtraud stattfindet.



Spenden: Dringend benötigt werden noch Kinderfahrräder und Laptops . Meldungen sind per E-Mail an ukrainehilfe@kochel.de möglich. Auch Geldspenden sind weiterhin willkommen und können unter Angabe des Verwendungszweckes „Helferkreis Ukrainehilfe“ auf das Spendenkonto der evangelischen Kirchengemeinde Kochel (IBAN: DE51 7039 0000 0003 7248 16 bei der VR-Bank Werdenfels) überwiesen werden.

Die ukrainischen Kinder werden in der Kochler Grundschule in sogenannten „Willkommensgruppen“ unterrichtet und für Kinder im Kindergartenalter startete am vergangenen Freitag in den Räumlichkeiten des Montessori-Kinderhauses eine Spielgruppe, die von zwei Frauen aus dem Helferkreis betreut wird.



Auch informationstechnisch hat sich einiges getan. Jeder Geflüchtete erhält nun im Bürgerbüro ein auf Ukrainisch übersetztes Informationsblatt mit wichtigen und nützlichen Hinweisen. Auf der Webseite der Gemeinde Kochel wurde ein extra Bereich „Ukraine-Hilfe“ eingerichtet und eine E-Mail-Adresse installiert (ukrainehilfe@kochel.de). Alle Flüchtlinge, die arbeiten möchten, erhalten nach ihrem ausgefüllten Antrag auf Aufenthaltserlaubnis eine sogenannte Fiktionsbescheinigung und halten damit eine sofortige Arbeitserlaubnis in den Händen.

Gottesdienst auf Schulhof

Weitere Aktionen folgen. So wird an diesem Donnerstag, 28. April, ab 10 Uhr auf dem Schulhof ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, zu dem alle ukrainischen Kinder mit ihren Eltern eingeladen sind. Gesucht wird dafür noch ein Übersetzer. Auch die zahnärztliche Versorgung der neuen Mitbürger im Dorf ist sichergestellt. Die Zahnarztpraxis Dr. Berggren hat für einen Nachmittag in der Woche unter den Geflüchteten einen Helfer für die Übersetzung gefunden.



Kinderfilm und Café

Am kommenden Samstag, 30. April, zeigt das Kino in Kochel den ukrainischen Kinderfilm „Clara und der magische Drache“ in der Originalsprache – und wird dazu auch Flüchtlingskinder aus Benediktbeuern und Bichl einladen. Die Filmvorführung ist Teil eines Begegnungscafés, das an diesem Nachmittag im großen Saal der Heimatbühne für alle ukrainischen Gäste und alle Kochler Helfer stattfindet. Beginn ist um 14.30 Uhr, um 15 Uhr singt ein ukrainischer Kinderchor und um 15.30 Uhr startet der Kinofilm. Für Kaffee und Getränke ist gesorgt, um Kuchenspenden wird gebeten. Mit dem Helferkreis der benachbarten Verwaltungsgemeinschaft besteht bereits Kontakt, um Synergie-Effekte zu nutzen.