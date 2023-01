Kongress im Tölzer Kurhaus verdeutlicht Bedeutung des Wintersports für die Region

Von: Fridolin Thanner

Beim Wintersportkongress im Kurhaus bat (v.l.) Veranstalter Thomas Ammer unter anderem Antonia Asenstorfer (Brauneck Bergbahnen), Peter von der Wippel (Sport Peter), Holger Strobel (Jugendherberge Bad Tölz) und Andreas Wüstefeld (Tölzer Land Tourismus) aufs Podium. © Friedolin Thanner

Bad Tölz – Die Landschaft hat sich ein wenig weiß beflockt gezeigt, die Temperaturen sind unter den Gefrierpunkt gefallen. Der äußere Rahmen war damit dem Wintersportkongress im Tölzer Kurhaus angemessen.

Passend ist auch, dass an diesem Wochenende Pisten und Anlagen am Brauneck wieder öffnen. Dank der kalten Temperaturen konnte kräftig beschneit werden und der Skibetrieb kann wieder starten. Wie wichtig der Spaß auf den Brettern und der Wintersport ganz allgemein sind, wurde am Donnerstagabend im Tölzer Kurhaus deutlich.

„Dein Winter. Dein Sport. Regional Summit“ für das Tölzer Land

So gab Veranstalter Thomas Ammer gleich zu Beginn aus, „nicht nur über ökologische, sondern auch über wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit“ zu diskutieren. Der „Dein Winter. Dein Sport. Regional Summit“ für das Tölzer Land zeigte zudem, dass sich Sportverbände, Bergbahnbetreiber und Touristiker der Veränderungen bewusst sind und den Herausforderungen mit neuen Ideen begegnen wollen. Die reichen von Ganzjahreskonzepten und Angeboten zur öffentlichen Anreise in Skigebiete bis zu Kooperationen des Deutschen Skilehrerverbands mit anderen Sportverbänden. Sie sollen ermöglichen, Winterurlaubern ein Alternativ-Sportangebot machen zu können, sollte gerade kein Schnee liegen. Nämlich: Statt hier die Natur zu genießen, belastet weiter wegzufahren die Umwelt stärker.

Tourismuseinnahmen generieren 32 Millionen Euro an Steuereinnahmen im Tölzer Land

Lars Bengsch, Geschäftsführer der dwif Consulting GmbH, forderte eine „Versachlichung der Diskussion“ zum Wintersport und sagte: „Es ist eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung notwendig.“ Er lieferte in seinem Vortrag über die „sozioökonomische Bedeutung des Wintersports für die Region“ eine Reihe von Zahlen zum Tourismus, der in der Region beispielsweise 32 Millionen Euro an Steuereinnahmen generiert und fast 4.700 Menschen ein Einkommen sichert.

Neben Bengschs Vortrag standen vier Podiumsrunden auf dem Programm. Moderator Tobias Barnerssoi bat Touristiker, Sportler, Bürgermeister Ingo Mehner und Landrat Josef Niedermaier, Verbandsvertreter und Unternehmer auf die Bühne. Sie waren sich einig, dass die Bewegung im Schnee und in der Natur enorm wertvoll ist.