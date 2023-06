Kräuter bis Energie: Kloster Benediktbeuern zeigte sich von allen Seiten

Von: Antonia Reindl

Workshop: Christiane Pugh (r.) vom Gästebüro und ZUK-Mitarbeiterin Monika Tischer (l.) versuchten sich an der Kräuteressig-Herstellung, angeleitet von Pater Karl Geißinger (Mitte). © Antonia Reindl

Benediktbeuern - Der „Tag des offenen Klosters“ bot nicht nur die Möglichkeit, mehr über die Einrichtung, dessen Vergangenheit und Zukunft zu erfahren.

Gut 40 Angebote wurden bei dem Infotag im Kloster Benediktbeuern gemacht: Bastelworkshops, Hüpfburg, Schnitzeljagd, Bouldern und Volleyball, Führungen zum Biber, zum Storch und in die Vogelwelt des Moores, in den Klostergarten, über den Maierhof und durch Baustellen, wissenschaftliche und geschichtliche Vorträge und Klimaworkshops. Natürlich wurde bei all den Aktionen und Aktivitäten aber auch Raum für Stille geboten, Raum für spirituelle Impulse und Gebete.

Infos zu den Einrichtungen

„Der Himmel lacht über den Tag des offenen Klosters“, freute sich Einrichtungsleiter Pater Claudius Amann bei der sonnigen Eröffnung im Arkadenhof. Der Hof wurde teilweise von Ständen gerahmt, an denen Besucher Informationen von den Salesianern und den Volunteers, dem Aktionszentrum, der Jugendherberge, dem Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK), dem Jugendpastoralinstitut und der Katholischen Stiftungshochschule erhielten. Und natürlich reihten sich auch Stände mit Speisen und Getränken ein.



Lea Sophie Rodenberg vom Zentrum für Trachtengewand führte durch das künftige Depot, das „hoffentlich“ im Sommer 2024 eröffnen könne. In diesem Bereich soll der Quarantäneraum für neu hereingekommene Textilien entstehen. © Antonia Reindl

Es sei ein „lebendiges, junges Kloster“

An diesem Tag erwarte die Gäste eine „ganze Latte an Angeboten“, meinte Amann, „für jeden ist etwas dabei“. Zum Wirken und zur Arbeit im Kloster sagte der Pater: „Hier wird sehr viel für junge Menschen gemacht.“ Das konnte Klosterdirektor Pater Dr. Lothar Bily bestätigen. Das Kloster Benediktbeuern sei ein „lebendiges, junges Kloster“. Sollten Gäste an diesem Tag Mönche vermissen: Seit 220 Jahren, seit 1803, seien hier, der Säkularisation wegen, keine mehr, ausgenommen in der Gruft. Seit 1930 seien die Salesianer Don Boscos hier. Die erkenne man aber nicht so deutlich, denn sie tragen keine Ordensgewänder. Insgesamt seien es 35 Mitbrüder, darunter eine kleinere Gemeinschaft mit etwas Jüngeren in den pädagogischen Einrichtungen, so Bily, der den Gästen einen „erlebnisreichen Tag“ wünschte. „Viel Spaß beim Erkunden des Klosters“, schloss sich Amann an.

Kräuterkunde mit Anekdoten

Unter den gut 40 Angeboten fand sich etwa eine Kräuterführung mit Pater Karl Geißinger, sozusagen die Kräuter-Koryphäe des Klosters. Dabei gab der Pater, der als Kind am liebsten Gärtner geworden wäre, nicht nur sein Wissen preis, sondern auch die ein oder andere amüsante Anekdote. Gäste erfuhren etwa, dass „die Mönche früher eine Pflanze nie konstant über mehrere Wochen verordnet haben“. Aus gutem Grund. Werde etwa Kamillentee länger als eine Woche eingenommen, könne dieser der Magenschleimhaut gefährlich werden. Später zeigte Geißinger in einem Workshop außerdem, wie sich Kräuteressig zubereitet lässt, natürlich mit Grünem, Blühendem und Würzigem aus dem Klostergarten, darunter „sogar echter Lorbeer“. Bloß nicht schütteln sollte man das Gläschen am Ende, möchte man keinen unklaren Essig, in dem die Kräuter im Trüben verschwinden.



Am Klima-Stand des ZUK trat Steffi Schulze in die Pedale und brachte so ein Radio zum Laufen. © Antonia Reindl

Strampeln für Energie

Im Maierhof demonstrierte derweil Steffi Schulze vom ZUK auf dem Energiefahrrad, wie man strampelnd elektrischen Geräte zum Laufen bringen kann, während nebenan aus Lehm Figürliches geformt wurde. Der Lehm sei selbst gesammelt worden bei einer Renaturierungsmaßnahme, so Schulze.

Unweit davon entfernt, in der Kühle zwischen Klostermauern, führte Lea Sophie Rodenbergvom Zentrum für Trachtengewand durch das künftige Depot für die textilen Raritäten. Im Norden des Maierhofes soll das Lager entstehen, mit einem Quarantäneraum für neu angelieferte Textilien. Rund 20.000 Objekte, die momentan in etwas beengten Verhältnissen im Haupttrakt untergebracht sind, sollen dort fachgerecht deponiert werden. Aber da seien nicht nur Lederhosen, sondern auch Knöpfe dabei, meinte Rodenberg lächelnd. Beim „Tag des offenen Klosters“ brauchten die Gäste noch etwas Fantasie, um sich das künftige Depot vorzustellen. Doch Rodenberg zeichnete den Besuchern mit Worten schon einmal Bilder.