Besucherlenkung und Naturschutz: Kampagnen appellieren an Landkreis

Von: Daniel Wegscheider

Lenkung von Besucherströmen im Landkreis ist eines der Aufgaben der Tourismus-Kampagnen. © Gelbes Blatt (Archivfoto)

Landkreis – Eigentlich ist der Haushalt des Landkreises schon eingebracht und soll im Frühjahr 2023 verabschiedet werden.

Doch es gibt einige Posten, die noch nicht eingestellt sind. Darunter etwa die Fortschreibung zweier Tourismus-Kampagnen, die für ihre Arbeit mehr Geld benötigen. Der Kreis-Umweltausschuss ging dafür einen Kompromiss zur Deckelung ein.

Lebhaft diskutierte jüngst das Gremium im Landratsamt darüber und stellte sich auch der Forderung aus dem Kreisausschuss: Diese verlangt laut Landrat Josef Niedermaier (FW) eine klare Ansage zur Einbringung neuer Projekte im Haushalt, die noch nicht abgedeckt sind. Dabei sollen die jeweiligen Fachausschüssen genau hinschauen und prüfen, ob sich mögliche Sparmaßnahmen ergeben – insbesondere dann, wenn es sich dabei um keine Pflichtaufgabe handelt.



Konkret ging es um die beiden laufenden Kampagnen „Charmant miteinand im Tölzer Land“ und „Naturschutz beginnt mit Dir“. Damit wollen der Tölzer-Land-Tourismus und die kommunalen Tourist-Infos die Bedeutung der Fremdenverkehrswirtschaft für die Region sowie notwendigen Schutz von Flora und Fauna vermitteln, damit Gäste und Einheimische gleichermaßen davon profitieren.

Natur- und Freizeitthemen - mit mehr Budget per überregionale Medien werben

Die angestrebten 50.000 Euro zur Finanzierung der beiden Kampagnen sind noch nicht im Kreishaushalt eingebracht. Christina Baier vom Tölzer Land Tourismus stellte vor, was mit den zusätzlichen finanziellen Mittel bewirkt werden soll. Beide Kampagnen sind bereits mit einem Basisbudget von jeweils 10.000 Euro im Kern-Etat veranschlagt. Allerdings könne damit nur ein gewisses „Grundrauschen erzeugt werden“, betonte sie. Konkret meinte die Managerin etwa Anzeigen in den regionalen Medien, die Werbung ziele jedoch nur auf die Einwohner im Tölzer Land ab. „Aber das ist es dann auch. Um wirklich schlagkräftig zu sein, bräuchte man dann doch etwas mehr Budget.“ Konkret 50.000 Euro. Mit dem Geld sollen mehr Leute per überregionalen Medien und Radiosendern zu speziellen Natur- und Freizeitthemen erreicht werden. Baiers Fazit: „Als Tourismusregion können wir nur bestehen, wenn wir mehr mit den Menschen in Kontakt treten.“



Kreis-Wirtschaftsförderer Andreas Roß ergänzte zur Finanzierung: „Wir hatten damals im Stellenplan keine Stelle zusätzlich für diesen Bereich beantragt.“ Um die Kampagnen umsetzen zu können, wurde daher eine Agentur beauftragt, „weil wir das nicht alles selber stemmen konnten“.



Jeder einzelne profitiert davon

Zur gewünschten Finanz-Aufstockung der beiden Kreis-Kampagnen „Charmant miteinand“ und „Naturschutz beginnt mit Dir“ äußerte sich aus dem Umweltausschuss zuerst CSU-Kreisrätin Lydia Hofherr: „Ich finde es extrem wichtig, dass die beiden Kampagnen weitergeführt werden“, betonte sie. „Die Bürger im Landkreis müssen wissen, dass der Tourismus nicht nur für die Tagesgäste gemacht wird.“ Jeder Einzelne profitiere davon, auch wenn sie mit der Branche nichts zu tun hätten. Hofherr zählte dabei insbesondere die Almwirtschaft, Wander- und Radwege auf. „Viele Sachen würde es ohne den Tourismus hier nicht geben.“



Auch als wichtig empfand Grünen-Kreisrätin Christine Mair den nachhaltigen Tourismus. Gerade im Hinblick die Verkehrswende voranzutreiben: „Dass der Gast möglichst ohne eigenem Auto anreist und hier trotzdem mobil ist“, sollte beworben werden.



Dass die beiden Kampagnen für den Landkreis wichtig und werberelevant sind, darüber war sich das Gremium und Landrat Josef Niedermair (FW) einig. Max Korntheuer von der Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP/FUW /BP schlug daher einen Kompromiss zur Finanzierung im Kreishaushalt vor – und zwar: sich bei der Summe in der Mitte zu treffen.



Auch der Tölzer Bürgermeister und CSU-Kreisrat Ingo Mehner äußerte sich zur Finanzierung: „Wir haben im Landkreis leider häufig den Fall, dass es Ausgaben gibt, denen keinen Einnahmen gegenüber stehen.“ In diesem Fall sei es jedoch anders, da es sich um einen entscheidenden Wirtschaftszweig im Landkreis handle. „Wir haben die Möglichkeit mit relativ überschaubaren Aufwand, Einnahmen für die touristische Nachhaltigkeit zu generieren.“ Denn das ausgegebene Geld aus dem Kreisetat komme über die Kreisumlage wieder zurück.



In den für den Kreishaushalt schwierigen Zeiten ist es Michael Häsch zufolge nicht möglich, zu sagen: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“, erklärte der CSU-Kreisrat. Sinn, des vom Kreisausschuss auferlegten Eckwerte-Haushaltes sei es daher, „dass hier eine gewisse Ausgaben- und Kostendisziplin einzieht“. Dabei gelte es auch an die Kommunen zu denken, „dass wir mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, auch auskommen“.



Straßen und Radwege sind für Häsch wichtig

Für Häsch stehen hierbei gerade die Pflichtaufgaben auf der Tagesordnung. Darunter fallen etwa der Straßenunterhalt oder der Radwege-Anschluss. „Bei allen Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, sollten wir so viel Disziplin haben.“ Erst danach komme die Kür, und ob der Landkreis dafür noch die Luft habe. „Alles was darüber liegt, geht auf die Finanzkraft der Kommunen.“ Niedermaier entgegnete Häsch, mit der Aussage vorsichtig zu sein: „Die Kommunen sind nicht die Leidtragenden, weil der Landkreis für sie Aufgaben erfüllt, die sie eigentlich selber machen müssten.“



Umweltausschuss beschließt Zuschuss von 25.000 Euro für zwei Tourismus-Kampagnen

Um die Kampagnen „Charmant miteinand“ und „Naturschutz beginnt mit Dir“ im Kreisausschuss durchzubringen, einigte sich der Umweltausschuss am Ende der Diskussion darauf, nicht die geforderte jährliche Summe von 50.000 Euro abzunicken. Der Landrat stellte dem Gremium davor zwei Optionen zur Wahl: die geforderte Summe zu beschließen oder sich auf die Hälfte zu einigen – letztere wurde einstimmig abgesegnet. Jakob Koch von den Grünen ergänzte: „Wir geben ein Signal an den Kreisausschuss, die Deckelung aufzuheben.“ Ob dies der Fall sein wird, zeigt sich wohl am 23. Januar 2023, wenn der Kreisausschuss wieder tagt.