Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen bietet Radsicherheitstraining an

Von: Daniel Wegscheider

Die Kreisverkehrswacht bietet ein Fahrradsicherheitstraining für jung und alt an. © Symbolbild: panthermedia/palinchak

Bad Tölz - Um die Sicherheit zu Beginn der Fahrrad-Saison zu trainieren, veranstaltet die hiesige Kreisverkehrswacht ein Sicherheitstraining für Rad- und Pedelecfahrer an.

Die Zahl der Rad fahrenden Menschen steigt laut Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen seit Jahren an. „Ebenso leider die Unfallzahlen mit Zweirädern“, berichtet Vorsitzende Ilka Fottner. „Deshalb sind eine umsichtige Fahrweise und auch die sogenannten funktionalen Fähigkeiten ein Fahrrad zu beherrschen, das A und O.“

„Fahrradfahrer gehören zu den stark gefährdeten Verkehrsteilnehmern“

Das Fahrrad ist in fast allen Altersgruppen ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Insbesondere die E-Bikes haben zu einem regelrechten Boom geführt. Das Fahrrad sorgt auf einfache, gesunde und umweltfreundliche Weise für Mobilität. Jedoch: „Unabhängig von ihrem Alter gehören Fahrradfahrer zu den stark gefährdeten Verkehrsteilnehmern“, sagt Fottner.

Fahrsicherheitstraining am 30. April an der Tölzer Eichmühle

Um die Sicherheit zu Beginn der Fahrrad-Saison noch einmal richtig zu trainieren, veranstaltet die hiesige Kreisverkehrswacht am Samstag, 30 April, an der Eichmühle in Bad Tölz um 9 Uhr und 13 Uhr jeweils ein Fahrsicherheitstraining für alle Rad- und Pedelecfahrer unter dem Motto „FahrRad... aber sicher“.



In kleinen Gruppen werden dort Fahrübungen im geschützten Raum durchgeführt. „Gerade für Radfahrer, die auf ein Pedelec umgestiegen sind oder seit einer längeren Pause wieder aufs Rad aufsteigen wollen, tragen die vielen Übungen und praxisnahen Tipps zu einem sicheren Radfahren bei, erklärt Fottner. Am Kursende sollen sich die Fahrrad- und Pedelecfahrer sicher fühlen und lange Freude am Fahrradfahren haben.

Anmeldung per E-Mail an info@kvw-toelz-wor.de oder unter Tel. 08041/505 258.