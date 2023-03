Kreiswettbewerb der Wasserwacht-Jugend in Bad Tölz – Kochel Gesamtsieger

Von: Daniel Wegscheider

Die Wasserwacht-Jugend trat beim Schwimmwettbewerb im Tölzer Hallenbad gegeneinander an. © Kreiswasserwacht

Bad Tölz - Zu Wasser und zu Lande hat sich jüngst die Jugend beim Kreiswettbewerb der Wasserwacht gemessen. Neben den einzelnen Disziplinen stand für die einzelnen Ortsgruppen vor allem der Zusammenhalt im Vordergrund.

Nachdem im vergangenen Jahr, aufgrund der Corona-Pandemie, nur ein eintägiger Kreiswettbewerb für die Wasserwacht-Jugend stattfinden konnte, war in diesem Jahr wieder eine Übernachtung für die jungen Teilnehmer möglich. „Das gemeinsame Nachtlager in der Turnhalle war ein Novum für alle Beteiligten“, berichtet Jugendleiter Jakob Jungmeier.

170 Personen organisierten und beteiligten sich als Schiedsrichter und Fahrer beim Kreiswettbewerb der Wasserwacht

Knapp 170 Personen waren rund um den Wettbewerb auf den Beinen, die sich unter anderem um die Organisation und Verpflegung kümmerten, sich aber auch als Schiedsrichter sowie Fahrer beteiligten. Die Mannschaften – bestehend aus 120 Kindern und Jugendlichen sowie ihren Betreuern – kamen von den Ortsgruppen Kochel, Bad Tölz, Lenggries und Sachsenkam.



Die Ortsgruppen traten in der Turnhalle der Tölzer Südschule in sechs Disziplinen gegeneinander an. Darunter Stationen wie „Erste Hilfe in Theorie und Praxis“, „Knotenkunde“, „Wasserwacht-Wissen“ oder „Umgang mit Rettungsmitteln“. Abschließend durften die jungen Teilnehmer ihr Können im Wasser des Tölzer Hallenbads beim Schwimmwettbewerb unter Beweis stellen. Zudem zeigten sie in Staffeln den Umgang mit Rettungsmitteln und verschiedene Schwimmtechniken zur Rettung – dabei wurde auch mit Flossen und Kleidung geschwommen.

Gruppendynamik und Teamgeist motivierten die Kinder und Jugendlichen innerhalb der einzelnen Disziplinen

„Wie immer stand der Teamgeist im Vordergrund“, berichtet Tobias Eger, stellvertretender Jugendleiter der Kreiswasserwacht. Denn alle Stationen und Schwimmdisziplinen mussten innerhalb der Gruppe bewältigt werden. „Die Motivation und Begeisterung der Kinder war die ganze Zeit spürbar“, freut sich auch der Sportbeauftragte der Stadt Bad Tölz, Karsten Bauer.



Die Siegerehrung bildete den Abschluss: Den ersten Platz der Stufe I (8-10 Jahre) belegte die Gruppe aus Kochel, gefolgt von den Ortsgruppen Lenggries, Sachsenkam und Bad Tölz. In der Stufe II (bis 13 Jahre) belegten beide Gruppen aus Kochel den ersten und zweiten Platz, gefolgt von beiden Gruppen aus Lenggries, den beiden Gruppen aus Bad Tölz und Sachsenkam. In der Stufe III (bis 16 Jahre) kämpfte sich abermals Kochel auf den ersten Platz, dicht gefolgt von der Ortsgruppe Bad Tölz und den beiden Gruppen aus Lenggries.Auch im Spielewettbewerb war die Ortsgruppe Kochel nicht zu schlagen – womit sie sich auch den Pokal für den Gesamtsieg holten.



Der 1. Platz jeder Stufe vertritt die Kreiswasserwacht beim Bezirkswettbewerb von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. April, in Bad Tölz stattfindet.