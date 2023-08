Kritik an der Ortsgestaltungssatzung Bad Heilbrunn

Diskussion über Gestaltungssatzung: Der Gemeinderat Bad Heilbrunn befasste sich in seiner jüngsten Sitzung damit.Foto: dwe © Daniel Wegscheider

Bad Heilbrunn - Ist eine Ortsgestaltungssatzung in Bad Heilbrunn überhaupt noch notwendig? Diese Frage warf Konrad Specker in der jüngsten Sitzung des Bad Heilbrunner Gemeinderats auf.

Dabei verwies Specker auf ein Zitat des ausgeschiedenen Gemeinderats Anton Lindmair: „Königsdorf hat keine Ortsgestaltungssatzung – und trotzdem schaut’s dort nicht wüster aus als bei uns.“

Angestoßen hatte die Diskussion Oliver Hanke. Ihm sei aufgefallen, dass im Bebauungsplan Angerlstraße keine Dachneigung eingetragen ist. Dies bedeute, dass die Vorgaben der Ortsgestaltungssatzung gelten – und diese sehen eine Dachneigung zwischen 24 und 27 Grad vor.

Dachneigung zwischen 24 und 27 Grad „nicht mehr zeitgemäß“

Diese Werte hält Hanke für nicht mehr zeitgemäß, schließlich verschenke man auf diese Weise in einer Doppelhaushälfte rund fünf Quadratmeter Wohnfläche und die Möglichkeit, eine Dachgaube einzubauen – die beispielsweise für den Einbau einer Küchennische genutzt werden kann. Diese sorge dafür, dass beispielsweise Kinder oder Pflegepersonal länger in einer Dachgeschoss-Wohnung leben können: „Das bringt alles nur Vorteile in Zeiten, in denen das Wohnen so teuer ist.“ Mal abgesehen sei der Wirkungsgrad von Fotovoltaik-Anlagen bei 30 Grad Dachneigung besser, und der Schnee rutsche schneller vom Dach.



„Ich kann den Gedanken nur unterstützen“, pflichtete Dritter Bürgermeister Bernd Rosenberger bei. Er empfahl: „Wir müssen uns die Ortsgestaltungssatzung generell mal anschauen.“ So sei die Vorgabe, dass Dachfenster nur einen Quadratmeter groß sein dürfen, ebenfalls nicht mehr zeitgemäß.

Konrad Specker fordert Ortsgestaltungssatzung komplett abzuschaffen

Konrad Specker sprach sich dafür aus, die Satzung komplett abzuschaffen: „Wir haben sie in dieser Wahlperiode ja schon mal reformiert, und in drei oder fünf Jahren doktern wir wieder rum.“ Eine größere Satzungsänderung sei langwierig und komme für die Angerlstraße womöglich zu spät, fürchtete Hanke.



Bürgermeister Thomas Gründl verwies auf die rechtlichen Probleme, die eine Änderung mit sich bringen würde. Für jeden größeren Ortsteil müsse man eine eigene Satzung erlassen, ebenso sei für eine neue Satzung eine rechtliche Begleitung notwendig: „Ich empfehle daher, unsere einigermaßen rechtssichere Satzung zu durchforsten. Wir sollten da keine Doktorarbeit draus machen.“



Bebauungspläne für Angerlstraße nicht betroffen - Dachneigung kann nachträglich aufgenommen werden

Geschäftsleiter Hans Keller sieht für die Angerlstraße keine größeren Probleme. Die Grundstücke werden erst noch vergeben, Bauanträge seien erst im nächsten Jahr zu erwarten. Die maximal 30 Grad Dachneigung könne man einfach in den Bebauungsplan aufnehmen.



Genau dies beschlossen die Räte einstimmig. Gründl: „Auf diese Weise haben wir Rechtssicherheit. Nicht, dass wir den Bebauungsplan noch mal auslegen müssen, was ein riesiges Verfahren nach sich ziehen würde.“