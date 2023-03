Kröten-Retter gesucht: Amphibien brauchen Hilfe am Walchensee

Von: Franca Winkler

Amphibienzäune sollen auch heuer wieder aufgestellt werden. Hierfür werden noch Helfer gesucht. © Bund Naturschutz/Schotte

Walchensee – Es werden Freiwillige gesucht, denn die Amphibien am Walchensee brauchen Hilfe, um über die Mautstraße an das Südufer zu gelangen.

Viele Kröten, Frösche und Bergmolche überwintern im Wald südlich des Walchensees, berichtet das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen. Wenn es Frühling wird, beginnen sie zum See zu wandern, um dort zu laichen. Dabei müssen sie die Mautstraße am Südufer des Walchensees überqueren. Im Vergleich zum Flachland, wo der Bestand an Amphibien stark eingebrochen ist, haben sie am Walchensee noch vergleichsweise gute Bedingungen. Allerdings hat auch hier der Verkehr stark zugenommen, dem viele Tiere zum Opfer fallen. Wenn es nicht gelingt, diesen Bestand zu erhalten, geht eines der wichtigsten Amphibienschutzgebiete im Landkreis verloren.



Auch die Erdkröte gilt es zu retten. © Bund Naturschutz/Ebert

Die Bayerischen Staatsforsten haben vergangenes Jahr einen mobilen Amphibienzaun gekauft und stellen diesen im Frühjahr auf. Außer den Rangern betreuen Ehrenamtliche des Bund Naturschutzes aus Walchensee den westlichen Abschnitt der Mautstraße. Nun werden dringend weitere Naturfreunde gesucht, die vor allem im östlichen Abschnitt die Amphibien am Zaun einsammeln und in Eimern über die Straße tragen. Für die 1,5 Kilometer, beginnend bei Niedernach, und einen weiteren Zaunabschnitt braucht es dafür pro Abend drei bis fünf Personen, idealerweise aus der Jachenau und Umgebung. Gesammelt wird im Zeitraum von etwa Ende März bis Anfang Mai an regnerischen Abenden – wenn die Temperatur über sieben Grad Celsius liegt, nur dann wandern die Tiere.



Mithelfen: Wer mithelfen will, meldet sich bei dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen, unter Telefon 08171/26571 oder per E-Mail an badtoelz@bund-naturschutz.de.

Interessenten wählen einen Abend in der Woche, an dem sie für etwa zwei bis drei Stunden die Tiere retten, rät ein Sprecher des Tölzer Landratsamts. Die Organisation von Gruppen und Fahrgemeinschaften der Helfer sei möglich. Handschuhe, Eimer und Warnwesten werden gestellt. Beim ersten Einsatz werden die neuen Helfer begleitet und eingewiesen.

Die Schutzaktion am Walchensee ist ein Kooperationsprojekt der Bund Naturschutz Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen, der Gebietsbetreuung Tölzer Alpen und des Tölzer Landratsamts sowie der Bayerischen Staatsforsten.