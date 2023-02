Bad Tölz: Ölofen im Erdgeschoss geht in Flammen auf – Vier Bewohner leicht verletzt

Von: Daniel Wegscheider

Feuer in einer Tölzer Erdgeschosswohnung am Klosterweg in Bad Tölz. © Arndt Pröhl

Bad Tölz – Dichter Rauch ist am Dienstag beim Tölzer Klosterweg aufgestiegen. Gegen 14 Uhr ging bei der Tölzer Feuerwehr dann die Alarmierung ein: „Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus.“

Zusammen mit der Lenggrieser Feuerwehr und deren Drehleiter rückten die Tölzer Floriansjünger am Dienstagnachmittag (7. Februar) aus. Als die Einsatzkräfte angekommen waren, drang viel Rauch aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung. Die elf Bewohner aus dem Gebäude hatten ihre Wohnungen bereits verlassen. Vier mussten wegen einer leichten Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Der Polizei zufolge, handelte es ich um drei Frauen im Alter von 21, 45 und 85 Jahren und einen Mann im Alter von 82 Jahren.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein Ölofen in Brand geraten, erklärt Andreas Rohrhofer, stellvertretender Leiter der Tölzer Polizeiinspektion. Ein Atemschutztrupp löschte den Brand in der Küche. „Durch die Flammen wurde die Küche vollständig zerstört“, berichtet die Tölzer Feuerwehr. Zur Kontrolle, ob sich durch die Hitze der Brand in die Fehlbodendecke ausgebreitet hatte, musste auch der Putz an der Decke stellenweise aufgeschlagen werden.

Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro. „Warum es zu dem Brand im Bereich des Ölofens kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden“, betont Rohrhofer weiter. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizeiinspektion Bad Tölz.