Kunst-Wettbewerb Bad Tölz: Jugendförderung und Kunstverein suchen kreative Ideen

„Leonhardi-Pferd“ gesucht

Von Michaela Schubert schließen

Bad Tölz - Gesucht sind kreative Gestaltungsideen, um ein Holzpferd in ein Vorzeigekunstwerk der Stadt namens „Leonhardi-Pferd“ zu verwandeln. Tölzer Jugendförderung und Kunstverein rufen in einem Kooperationsprojekt zum Wettbewerb auf.

Fantasie für Kunst-Wettbewerb gefragt. Jüngst stellten Jugendförderung und Kunstverein ihr gemeinsames Projekt bei einem Pressetermin im Tölzer Jugendcafé vor. Ziel des Wettbewerbs ist: Aus zwei Sperrholzplatten mit Pferdemotiv, zwei lebensgroße Kunstwerke zu erschaffen – die sogenannten Leonhardi-Pferde.

Geschmückte Pferde gehören, aufgrund der traditionellen Leonhardi-Wallfahrt, seit 1772 zur Tölzer Kultur. Deshalb sollen die Leonhardi-Pferde am Ende des Wettbewerbs einen schönen Ort zum Grasen bekommen und werden ausgestellt. Bis zum 24. April können Kinder zwischen zwölf und 18 Jahren ihre Gestaltungsideen für die Leonhardi-Pferde einreichen. Die Inspiration sei im Gespräch mit Elisabeth Hinterstocker vom Tölzer Stadtmuseum für das Projekt entstanden, berichtete Bernhard Kleinhenz vom Kunstverein erfreut. „Die Holzpferde waren im Archiv aufbewahrt und zum Wegschmeißen zu schade“. Da habe er sich überlegt, aus diesen Holzschablonen ein Kunstwerk zu gestalten.

Für den Wettbewerb sind zwei Phasen festgelegt: In Phase eins reichen die Teilnehmer eine Zeichnung und ein 3D-Modell ein. Eine Jury bewertet die eingegangenen Ideen, für die besten Werke gibt es eine Prämie von 250 Euro. Und diese werden dann in der Jugendcafé Werkstatt an den Holztieren umgesetzt. Hier können sich die jungen Künstler mit verschiedenen Materialien austoben.

„Die fertigen Projekte werden dann öffentlich präsentiert“, erklärte Bürgermeister Ingo Mehner. Der Plan sei, diese dann auf dem Kunstwanderweg am Blomberg auszustellen. „Das Leonhardi-Pferd trifft natürlich den Markenkern der Stadt“. Die Jugendlichen könnten so Traditionelles mit ihrem eigenen Stil prägen, sagte Franz Späth von der Tölzer Jugendförderung und freut sich auf das Projekt.