Schüler des Max-Rill-Gymnasiums Reichersbeuern gestalten „grünen Flügel“

Von: Daniel Wegscheider

Mit Blumen und Insekten geschmückt steht das grüne Klavier im Hof des Schlosses. © Max-Rill-Gymnasium

Reichersbeuern - Wie man mit einem ausgedienten Klavierflügel Natur und Kultur vereint, zeigten jüngst die Schüler am Max-Rill-Gymnasium Schloss Reichersbeuern.

Dabei haben sie sich von der Idee der Rasenklaviere des griechischen Künstlers und Umweltaktivisten Stefanos Milkidis inspirieren lassen. „Stefanos Milkidis ursprüngliche Idee war, ein Klavier so zu transformieren, dass es den Betrachter zur Interaktion einlädt“, berichtet Nicole Renner, zuständig am Max-Rill-Gymnasium für die Öffentlichkeitsarbeit.

Indem ein Instrument mit Rasen umhüllt wird, wollte der Künstler eine ungewöhnliche Beziehung zwischen der Form des Pianos und dem neuen Kontext, der Natur, schaffen. Sein Lieblingsidiom “The grass is always greener on the other side of the fence,” (zu Deutsch: „Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite“) war die Eingebung für die Kunstwerke, die er unter anderem im „Greenbelt Nature Center“ im New Yorker Stadtteil Staten Island ausstellte.

Milkidis sagte in einem Interview, dass die Menschen dazu tendierten, mit etwas Neid zum Nachbarn zu blicken und zu denken, sie wären unter anderen Umständen glücklicher. Die grüne Piano-Installation mit Rasen soll diese übliche Wahrnehmung hinterfragen.



Die Schüler am Max-Rill-Gymnasium fragten sich nun, wie sie die Idee des Künstlers auf ihre eigene Weise umsetzen könnten. Gemeinsam mit ihrer Projektleiterin Kelly Wright arbeiteten sie mit viel Liebe zum Detail. Und mussten sich mit folgenden Fragen befassen: Wie befestigt man Kunstrasen an den vielen besonderen Ecken und Kurven eines Flügels? Kann der Flügel weiter kreativ gestaltet werden? Welche Aussage soll das Rasenklavier an der Schule haben?



Die handwerkliche Umsetzung war die eine Herausforderung. Die andere, sich mental damit auseinanderzusetzen, aus einem Klavier ein Kunstobjekt zu gestalten, in das getackert und genagelt wird und dessen Tastatur mit Kunstharz wetterfest gemacht wird.



Im Gegensatz zu Milkidis‘ Rasenklavieren entschied sich die Schülergruppe, den Flügel auch mit Blumen und Insekten zu schmücken. „Das Objekt der Schüler soll zeigen, dass die Vielfalt der Natur im Einklang mit der Kunst steht und dass Kreativität und Perspektivwechsel im Denken zum Lernen am Gymnasium gehören“, berichtet Renner. Das Kunstwerk wurde vor Kurzem im Hof des Schlosses Reichersbeuern enthüllt, wo es bei den Besuchern „hoffentlich ein Schmunzeln und Staunen“ hervorruft.