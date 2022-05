Schlusspfiff herbeigesehnt

Landesliga: Bad Heilbrunn kassiert böse 0:7-Schlappe in Sonthofen

Von: Ewald Scheitterer

Sieben Treffer kassiert und dennoch in Sonthofen bester Heilbrunner auf dem Platz: Torhüter Christoph Hüttl. © Ewald Scheitterer

Bad Heilbrunn – Der SV Bad Heilbrunn kämpft um das Überleben in der Landesliga Süd-West. So glaubte wohl kaum jemand an einen Sieg der Loisachtal-Kicker gegen Sonthofen.

Der beste Heilbrunner war diesmal zweifellos Torhüter Christoph Hüttl, der trotz der sieben Einschläge mit eine bravourösen Leistung eine noch höhere Niederlage verhinderte. „Aber wir hatten das Match ja sowieso bereits nach einer Viertelstunde verloren“, musste der Trainer zerknirscht einräumen. Bereits nach zwei Minuten bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen. Andreas Hindelang machte kurzen Prozess und traf zur Führung. Wenig später unterlief Peter Auer eine weite Flanke, Marc Penz vollstreckte zum 2:0 für die Hausherren (15.). „Das war für uns eigentlich schon das Ende“, so der HSV-Trainer.

Gedanklich woanders

Wenn ein Torhüter, de sieben Treffer kassiert dennoch der beste Mann auf dem Platz ist, dann spricht das schon Bände. „Wir waren da gedanklich gar nicht auf dem Platz“, monierte Lang: „Ich stelle mich in der Regel schon gerne vor meine Mannschaft, aber dieses Mal bin ich einfach nur enttäuscht über das Auftreten.“ Damit sind die Heilbrunner auch noch in der Tabelle auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht.



Hüttl hielt Heilbrunn mit starken Paraden fast eine Stunde lang tatsächlich im Spiel. Lang hatte da für mehr Druck nach vorne hinten auf eine Dreierkette umgestellt. Tatsächlich stellten sich ein paar halbscharige Torchancen ein. Es gelang aber nicht, effektiven Druck auf das Gehäuse der Gastgeber aufzubauen. Die HSV-Kicker waren gedanklich zu langsam, die Pässe kamen nicht an. „Ich versteh‘s nicht. Da sowieso niemand einen Sieg von uns erwartet hatte, hätten wir relativ entspannt aufspielen können, aber einige meiner Spieler waren an diesem Tag total neben der Spur“, klagte der HSV-Coach. Außerdem habe Sonthofen auch unter Beweis gestellt, dass es richtig gut Fußball spielen kann. So war der dritte Treffer, den schließlich Tom Liebherr besorgte (71.), nur eine Frage der Zeit gewesen.

Schlusspfiff herbeigesehnt

„Danach war unsere Moral total am Boden. Da hat man nur noch den Schlusspfiff herbeigesehnt“, gab Lang zu. Fast ohne Gegenwehr konnten sich da die Sonthofener Angreifer locker durch die Heilbrunner Abwehrreihen kombinieren und erzielten vier weitere Treffer. „Ein absolut gebrauchter Tag“, erklärte der HSV-Trainer. Da nämlich Aystetten beim Tabellenfünften Illertissen gewann, sind die Heilbrunner jetzt nur noch drei Punkte vor dem bisherigen Schlusslicht.