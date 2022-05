Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Interviews im Rahmen des Zensus ab 16. Mai

Von: Franca Winkler

Teilen

Die maximal zehn minütige Befragung für den Zensus 2022 findet an der Haustür statt. © Symbolbild: panthermedia/ImageSource

Landkreis – In dieser Woche beginnen die Erhebungsbeauftragten mit ersten Begehungen. Das heißt, die zufällig ausgewählten Adressen werden aufgesucht und die dort wohnhaften Haushalte werden erfasst.

Für die Erhebung werden insgesamt 27.000 Bürger bis 6. August interviewt, informiert das Landratsamt. Die Begehungen dienen dazu, die Route für die Interviews effizient zu planen und den Haushalten Terminankündigungsschreiben zustellen zu können. „In diesem ersten Schritt geht es aber noch nicht um den persönlichen Kontakt zwischen Erhebungsbeauftragten und den Haushalten vor Ort. Erst bei den Interviews passiert das dann“, erklärt Karin Weiß, Leiterin der Erhebungsstelle.



Die Erhebungsbeauftragten weisen sich unaufgefordert anhand eines offiziellen Ausweises der Erhebungsstelle aus und können sich damit legitimieren. Auch alle Schreiben im Zusammenhang mit dem Zensus seien zudem so gestaltet, dass sie klar erkennbar sind.



Gespräch dauert fünf bis zehn Minuten

Erhebungsbeauftrage führen die Befragung an der Wohnungstür durch. Bei Zweifel an der Glaubwürdigkeit, könne sich der Auskunftspflichtige an die Erhebungsstelle des Landkreises unter Tel: 08041/505-407 oder -704 wenden. „Die Befragungen laufen eigentlich immer nach demselben Schema ab“, erklärt Weiß, „die Interviewerinnen und Interviewer stellen den zu befragenden Haushalten in der Regel postalisch eine Terminankündigung zu“. Zum angegebenen Termin kommen die Erhebungsbeauftragten an die Haustür. Das persönliche Gespräch dauert etwa fünf bis zehn Minuten pro Person.



Am im Ankündigungsschreiben genannten Termin müsse mindestens ein volljähriges Haushaltsmitglied anwesend sein. Für jede Person, auch für Kinder, wird ein Fragebogen ausgefüllt. Sollte der angekündigte Termin nicht eingehalten werden können, wird gebeten, einen neuen Termin zu vereinbaren.



Sensible Daten werden nicht abgefragt

„Uns ist besonders wichtig darauf hinzuweisen, dass alle Bürgerinnen und Bürger wissen, dass wir im Rahmen des Zensus 2022 keine sensiblen Daten wie Bankdaten oder Kennwörter abfragen. Es werden auch keine Fragen nach dem Einkommen oder Vermögenswerten gestellt“, betont Weiß. Vielmehr gehe um Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand und weitere Wohnsitze. Dies dauere nur wenige Minuten pro Person.



Außerdem werde versichert, dass die erhobenen Daten nur für die amtliche Statistik verwendet werden, aber nie einzelne Angaben an andere Behörden mitgeteilt werden. Rund die Hälfte der Haushalte wurde zudem ausgewählt, einen erweiterten Fragebogen zu beantworten. Dabei gehe es um weitere Fragen, beispielsweise zur Ausbildung und zum Beruf.



Zeitgleich wird Wohnungszählung durchgeführt

Der Zensus ist ein wesentliches Fundament der amtlichen Statistik. Er liefert Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation der Menschen in ganz Deutschland. Die Daten werden als Grundlage für Entscheidungen über die Verteilung politischer Teilhabe und finanziellen Ressourcen benötigt, wie beispielsweise für die Einteilung von Wahl- und Stimmkreisen. Die Leiterin der Erhebungsstelle weist darauf hin, dass „alle Personen die für die Befragung ausgewählt wurden, auch zur Auskunft verpflichtet sind“ und bittet um Kooperation.



Unabhängig von der Haushaltebefragung wird in Bayern bei vier Millionen Eigentümern zeitgleich auch eine Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt. Dafür erhält man per Post vom Landesamt für Statistik Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen.



Weitere Interviewer werden gesucht

Weiß teilt mit, dass nach wie vor noch zuverlässige Erhebungsbeauftragte gesucht werden. Informationen hierfür sind auf www.lra-toelz.de/zensus2022 abrufbar. Weitere Informationen zum Zensus 2022 sind auf www.zensus2022.de zu finden. Hier sind auch die Musterfragebögen hinterlegt.