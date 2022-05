Landkreis tritt Landschaftspflegeverband bei – Umweltminister Glauber gratuliert

Von: Daniel Wegscheider

Freuten sich gemeinsam über die Gründung des Landespflegeverbandes: Umweltminister Thorsten Glauber (l.) und Landrat Josef Niedermaier vor dem Tölzer Landratsamt. © Michael Heigl

Landkreis – Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat jüngst im Tölzer Landratsamt den Startschuss für die Gründung des Landschaftspflegeverbands (LPV) gegeben.

Der Weg bis dorthin war nicht einfach: Galt es doch, Landwirte, Kommunalpolitiker und Naturschützer zusammenzubringen. Dies ist nun geglückt, und der neu gewählte LPV-Vorstand tritt sein Amt an. Wie berichtet, ist die Mehrheit der Kommunen sowie die drei Kreisstädte im Landkreis hinter dem Beitritt zum Landschaftspflegeverband gestanden, der seit 2019 in den Fach- und Kreisausschüssen vorgestellt und ausgiebig debattiert wurde. Insgesamt befürworten 14 der 21 Gemeinden in Bad Tölz-Wolfratshausen diesen Schritt. Dessen Ziel der Umweltminister Thorsten Glauber persönlich noch einmal zusammenfasste, als er bei der Gründung im Landratsamt vorbeischaute.

„Landschaftspflegeverbände sind starke Partner für Bayerns Umweltund Naturschutz. Sie tragen maßgeblich dazu bei, die vielfältigen Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen zu erhalten“, sagte Glauber. Jetzt gebe es auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen „einen starken Akteur, der sich für Naturschutz und Artenvielfalt einsetzt und die regionale Entwicklung fördert“, betonte der Umweltminister weiter. „Landschaftspflegeverbände sind unverzichtbar für den Erhalt unserer Landschaften.“

Verband soll Schönheit des Landkreises erhalten

Landrat Josef Niedermaier ergänzte: „Landwirtschaft und Naturschutz haben in unserem vielfach ländlich geprägten Landkreis nicht nur zahlreiche Berührungspunkte, sondern auch große Schnittmengen.“ Niedermaier ist fest überzeugt, dass sich Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis positiv für die hiesige Kulturlandschaft auswirken. Er betonte: „Wir brauchen sie aus vielerlei Perspektiven – für das ökologische Gleichgewicht, die Landwirtschaft, aber auch für den Tourismus, einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren unserer Region.“ Nach den vorangegangenen Debatten ist der Landrat jetzt froh und zuversichtlich, dass mit dem gegründeten LPV ein wichtiges Instrument geschaffen wurde, „um unseren Lebensraum in all seiner Schönheit zu pflegen und zu erhalten“.

Gemeinsam für die Landschaft Bad Tölz: (v.l.) Christian Eiring (Maschinenring), Martin Kiechl (Isartalverein), 3. Vorsitzender Klaus Mair (BBV), Lisa Sappl (Bäuerliche Landwirtschaft), Wolfgang Goymann (Kreisrat), Ursula Fiechtner (BBV), 2. Vorsitzender Walter Wintersberger (LBV), Vorsitzender Michael Häsch (Kreisrat), Pater Karl Geißinger (Zentrum Umwelt und Kultur) und Friedl Krönauer (BN). Nicht auf dem Foto sind die Bürgermeister Ingo Mehner (Bad Tölz) und Anton Margreiter (Greiling). © LRA/Michael Heigl