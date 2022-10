Landtagswahl 2023: Abgeordneter Martin Bachhuber (CSU) tritt nicht mehr an

Von: Andreas Baar

Seit 2008 im Maximilianeum: Martin Bachhuber (66) will nicht mehr für den Landtag kandidieren. © Gelbes Blatt/Archiv

Bad Heilbrunn - CSU-Abgeordneter Martin Bachhuber aus Bad Heilbrunn tritt bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr an. Der 66-Jährige nennt Altersgründe.

Die CSU im Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen braucht für die Landtagswahl im Herbst 2023 einen neuen Kandidaten: Martin Bachhuber aus Bad Heilbrunn tritt nach 14 Jahren im Landesparlament nicht mehr an. Der 66-Jährige erklärt seinen Entschluss nach rund 40 Jahren in der Politik mit Altersgründen.



Entschluss mit Wehmut

Martin Bachhuber fiel es am Donnerstag (6. Oktober) um 18.29 Uhr nicht leicht, die E-Mail mit der Pressemitteilung über seinen Rückzug aus der Landespolitik zu versenden. Dies machte der CSU-Politiker tags darauf gegenüber der Rundschau deutlich. „Ich habe mit mir selbst gerungen, es ist schon Wehmut dabei.“ Am Donnerstagabend hatte der Abgeordnete aus Bad Heilbrunn, der seit 2008 für den Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen im Münchner Maximilianeum sitzt, bei einer Sitzung des engen CSU-Kreisvorstands und der Führungsspitze der CSU-Kreistagsfraktion im Königsdorfer Posthotel „Hofherr“ seinen Entschluss bekanntgegeben: Nach über 38 Jahren in der Politik werde er sich bei der Landtagswahl im Herbst 2023 nicht mehr für eine erneute Kandidatur zur Verfügung stellen.

Zeit reif für Neuanfang

„Manche Entscheidungen fallen einem nicht leicht, sie müssen aber getroffen werden“, erklärt Bachhuber. „Ich habe diesen Entschluss schweren Herzens gefasst.“ Der 66-Jährige, der am Freitag (14. Oktober) seinen 67. Geburtstag feiert, führt sein Alter an. Die Zeit sei reif für einen Neuanfang, „für politische Verjüngung und Erneuerung“, er mache deshalb seinen Platz „für die nächste Generation frei“.

24 Jahre Bürgermeister

Bachhuber ist ein christsoziales Urgestein. Nach seiner Ausbildung zum Verwaltungswirt bei der Gemeinde Bad Heilbrunn war er mehr als zehn Jahre als Kämmerer und Standesbeamter tätig, ehe er in seiner Heimatgemeinde 1984 zum Bürgermeister gewählt wurde. Das Amt übte Bachhuber, der von 1990 bis 2008 dem Bezirkstag angehörte, 24 Jahre aus – ehe er 2008 für den Stimmkreis direkt gewählt in den Landtag einzog. Bachhuber sitzt auch im Tölzer Kreistag und ist seit 15 Jahren CSU-Fraktionschef.



Niederlage und Enttäuschungen

Die ganze politische Arbeit „kostet auch Kraft“, sagt er gegenüber der Rundschau. Sein Fazit ist genauso vielschichtig wie die Politik. Bachhuber ist dankbar für die „Wechselfälle“: Er habe Erfolge feiern dürfen, „aber auch einige Enttäuschungen erfahren müssen“. Neben politischen Niederlagen, Bachhuber hatte 2008 die Landrats-Stichwahl überraschend gegen Josef Niedermaier (Freie Wähler) verloren, zählt der CSU-Politiker in erster Linie persönliche Enttäuschungen auf. Dass sich Menschen „innerlich von einem abgewendet haben“, zum Beispiel wegen seiner Positionen bei Corona oder in Asylfragen.



Kandidat noch heuer nominieren

Sein Mandat im Kreistag Bad Tölz-Wolfratshausen will Bachhuber weiter ausüben. Ob als CSU-Fraktionschef ist unklar, im Januar 2023 steht turnusgemäß die nächste interne Wahl an. Die CSU will ihren Stimmkreis-Kandidaten für die Landtagswahl „noch heuer“ küren, wie Kreisvorsitzender Thomas Holz aus Kochel der Rundschau sagt. Der Kreisverband wolle mit einer Empfehlung in die Nominierungsversammlung gehen. Holz kündigt eine enge Abstimmung mit den Stimmkreis-Kollegen in Garmisch-Partenkirchen an. „Wir haben einige Persönlichkeiten in den Reihen.“ Holz bedauert den landespolitischen Rückzug Bachhubers – obwohl er diesen nach der langen Zeit in der Politik „sehr gut“ verstehen könne. Der Kreisvorsitzende würdigte die Arbeit und den Einsatz Martin Bachhubers: „Er ist der typische Kümmerer.“