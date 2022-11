Landtagwahl 2023: Kochler Bürgermeister Thomas Holz (CSU) will kandidieren

Seit 2007 Bürgermeister in Kochel: CSU-Politiker Thomas Holz zieht es nach München in den Landtag.

Vorschlag für Nominierungsversammlung

Kochel - Der Kochler Bürgermeister Thomas Holz will für die CSU bei der Wahl 2023 in den Landtag. Sein Kreisverband schlägt ihn als Direktkandidat vor.

Die Stelle des Landtagskandidaten bei der CSU im Stimmkreis 111 (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Teile von Garmisch-Partenkirchen) war seit Anfang Oktober vakant gewesen. Martin Bachhuber (67) aus Bad Heilbrunn hatte erklärt, dass er nach fast 14 Jahren im Landesparlament aus Altersgründen als Kandidat nicht mehr zur Verfügung stehe (Rundschau berichtete). Parteiintern wurde nach einem Nachfolger gesucht. Am Ende lief es auf Kreisvorsitzenden Thomas Holz aus Kochel hinaus.

100 Prozent für Vorschlag

Bei einem Treffen des erweiterten Vorstands und der Delegierten der Tölzer Kreis-CSU am vergangenen Donnerstag im Königsdorfer Posthotel „Hofherr“ stimmten nach Parteiangaben 100 Prozent der Anwesenden für die personelle Empfehlung – andere Bewerber oder Bewerberinnen gab es nicht – für die offizielle Nominierungsversammlung der CSU im Stimmkreis 111. Diese findet am 8. Dezember passenderweise in der Heimatgemeinde von Holz in Kochel (Hotel Post) statt – was aber rein logistische Gründe hat, wie der Bewerber gegenüber der Rundschau sagt.



Rathauschef und Vize-Landrat

Die Kür des 46-Jährigen ist keine große Überraschung, obwohl er selbst betont, dass es im Vorfeld ein „offenes Verfahren“ und „keinerlei Vorfestlegung“ gegeben habe. Aber Holz ist durchaus ein politisches Schwergewicht seiner CSU in der Region. Der Rechtsanwalt ist seit 2007 Bürgermeister in Kochel, sitzt seit 2008 im Kreistag und wurde 2014 stellvertretender Landrat. Zudem ist der Kochler seit drei Jahren auch Kreisvorsitzender der CSU. „Dieser überwältigende Vertrauensvorschuss freut mich sehr“, sagt Holz über seine Nominierung und ergänzt: „Er ist vor allem auch Ansporn für einen sehr engagierten Wahlkampf.“



Chance und „Ehre“

Den finalen Entschluss, nun die landespolitische Karrierestufe erklimmen zu wollen, fasste Holz nach eigenem Bekunden vor 14 Tagen. Er habe „viele Gespräche geführt“ und sich auch selbst gefragt, ob er den Schritt machen wolle. Immerhin ist Holz nach eigenem Bekunden Lokalpolitiker aus Leib und Seele. „Es ist für mich etwas ganz Besonderes, sich an so exponierter Stelle für seine Heimatgemeinde einsetzen zu dürfen“, sagt er und hebt seine Verwurzelung in der Region hervor. Doch die Chance, in den Landtag einzuziehen, und „auf höhere Ebene“ die Belange von mehr als 175.000 Bürgern sowie 27 Gemeinden im heimatlichen Oberland-Stimmkreis zu vertreten, sei nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch „eine Ehre“, wie er auf Rundschau-Nachfrage bekräftigt.



Dann Bürgermeister-Amt abgeben

Sollte Holz – die Nominierung als CSU-Stimmkreiskandidat durch die Delegierten aus Bad Tölz-Wolfratshausen und Vertretern des Kreisverbands Garmisch-Partenkirchen wird wohl eine Formsache sein – bei der Wahl im September oder Oktober 2023 in das Maximilianeum einziehen, braucht die Gemeinde Kochel einen neuen Bürgermeister. „Das Amt würde ich dann abgeben“, sagt Holz.



Bezirkstag: Schwarzenberger will wieder

Keinen personellen Wechsel wird es bei der CSU im Stimmkreis 111 für die Bezirkstagswahl 2023 geben: Bei dem Treffen in Königsdorf wurde sich einstimmig dafür ausgesprochen, bei der Delegiertenversammlung den Krüner Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (seit 2013 Bezirksrat) als Kandidaten zu unterstützen.