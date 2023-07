Langjähriger Stadtrat Josef Steigenberger mit 59 Jahren gestorben

Mit einer Gedenkminute, einer Kerze, einem Blumenstrauß und einem Foto mit Trauerflor wurde in der jüngsten Stadtratssitzung an Josef Steigenberger erinnert © Karl Bock

Bad Tölz – Mit einer Gedenkminute für den im Alter von 59 Jahren verstorbenen Stadtrat Josef Steigenberger begann die jüngste Sitzung des Gremiums im Tölzer Rathaus-Sitzungssaal.

Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) würdigte seinen Fraktionskollegen, der dem Tölzer Stadtparlament seit 2002 angehört hatte, als „wertvollen Menschen“, dessen unerwartetes Ableben allen nahegegangen sei.



Als Stadtrat habe sich der im Stadtteil Gries wohnhafte Tölzer, der bei Airbus in Taufkirchen beschäftigt war, um viele Themen gekümmert, er sei zeitweise Fraktionssprecher und Kulturbeauftragter gewesen und Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss.



Nach einem überraschenden Herzinfarkt während einer Aufsichtsratssitzung der Sparkasse vor einigen Monaten sei der zweifache Familienvater auf dem Wege der Besserung gewesen, dann aber am 19. Juni in einer Münchner Klinik gestorben. Mehner würdigte die geschlossene Teilnahme der Stadtratskollegen an der Beisetzung Steigenbergers auf dem Tölzer Waldfriedhof, wo auch Vertreter aller 15 Kolpingsfamilien im Kolpings-Bezirksverband Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach Abschied nahmen vom langjährigen Tölzer Vorsitzenden.



Franz Späth vom Kolping-Bezirksverband legte am offenen Grab die Verdienstmedaille nieder, die Steigenberger, der auch überörtlich bei Kolping aktiv mitgearbeitet hatte, heuer nicht hätte erhalten sollen.



Zur Erinnerung an den „wertvollen und geschätzten Kollegen“ hatte man im Sitzungssaal an seinem Platz innerhalb der CSU-Fraktion eine Kerze, einen Blumenstrauß und ein Foto des Verstorbenen aufgestellt. Steigenberger war seit vielen Jahren der erste Stadtrat, der während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit starb. Karl Bock