Lausbubenstreich eines 11-Jährigen in Bad Tölz schockiert Eltern

Von: Daniel Wegscheider

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bad Tölz – Die Polizeimeldung weckt Erinnerungen an den Film „Kevin - Allein zu Haus“. Nur hier war es nicht die Wohnung, sondern ein Autohausparkplatz in Bad Tölz, wo der Bub allein zurückblieb und die Eltern dies zu spät bemerkten.

Was war passiert? Die dreiköpfige Familie aus der österreichischen Gemeinde Münster in Tirol parkten am Mittwoch (12. Juli) gegen 21.45 in der Nähe eines Autohaus an der Demmeljochstraße in Bad Tölz. Dort begutachteten die Eltern ein zum Verkauf stehendes Fahrzeug.

Laut Polizei wollte sich der 11-jährige Sohn wohl einen Scherz erlauben und schlich sich kurz vor der Heimfahrt von der Rücksitzbank des Multivans nach draußen.

„Die Eltern traten anschließend unbekümmert die Heimfahrt an“, allerdings ohne sich nochmals zu vergewissern, ob der Bub noch an Bord ist.

Der 11-Jährige lief dem wegfahrenden Auto der Eltern noch hinterher

Der 11-Jährige lief dem wegfahrenden Fahrzeug noch hinterher, konnte jedoch seine Eltern nicht mehr auf sich aufmerksam machen. Durch einen Streifenwagen der Polizeiinspektion Bad Tölz konnte der aufgelöste Junge in Obhut genommen werden, nachdem die Polizei von besorgten Mitarbeitern eines Schnellimbisses informiert worden war.

Die besorgte Mutter wandte sich sofort Hilfe suchend an die Polizei in Bad Tölz

„Dass jemand nicht die Heimreise mit angetreten hatte, bemerkten die Eltern erst, als sie zu Hause angekommen waren“, berichtet Polizeihauptkommissar Andreas Rohrhofer. Dann war der Schock groß: Die besorgte Mutter wandte sich sofort Hilfe suchend an die Polizei in Bad Tölz. Auch die Polizeibehörden in Österreich waren informiert und suchten bereits nach dem Fahrzeug der Eltern.

Happy End: „Der Ausreißer konnte schließlich in Zusammenarbeit der Bayerischen und der Tiroler Polizei in Achenkirch der überglücklichen Mutter übergeben werden“, freut sich auch Rohrhofer.