Lenggries: Ausstellung der Werke von Künstlerin Anna Chromy

Wolfgang Stein, der 60 Jahre mit Anna Chromy verheiratet war, an der gewaltigen Marmor-Plastik „Eurydice“, der griechischen Sagengestalt. © Karl Bock

Lenggries – Weitgehend unbemerkt ist im letzten halben Jahr das ehemaligen Offiziersheim der früheren Prinz-Heinrich-Kaserne zum künstlerische Zuhause für die „Anna Chromy Art Gallery“ geworden.

Die Präsentation zahlreicher Kunstwerke, verteilt auf zwei Stockwerke, und das Freigelände wurden unlängst von Wolfgang Stein eröffnet – leider nicht für die Öffentlichkeit.

Stein war 60 Jahre lang mit der in Krumau bei Prag geborenen Künstlerin verheiratet. Im September 2021 ist sie im Alter von 81 Jahren einem Krebsleiden erlegen und auf dem Salzburger Friedhof begraben worden. Am Jahrtag ihres Todes wurden in den neuen Räumlichkeiten mit der offiziellen Adresse Schloss Luitpolderhöfe an der Lenggrieser Gebirgsjägerstraße 23 auf 350 Quadratmetern Fläche erstmals die Werke präsentiert, die in die Liechtensteiner „Anna Cromy Art Foundation“ eingebracht worden sind.



Chromy schuf im Laufe ihres Lebens über 500 Gemälde, Bronze- und Marmor-Skulpturen, von denen etliche an öffentlichen Plätzen in den Vereinigten Staaten, in Europa und Asien zu sehen sind. Die Schöpfung ihres Lebens ist „The Cloak of Conscience - der Mantel des Gewissens und der Toleranz“. Der 2011 nach mehrjähriger Arbeit vorgestellte „Umhang“ aus weißem Marmor ist mit Sockel fünf Meter hoch und benötigt ein sieben mal sieben Meter großes Quadrat als Standfläche. Sie wäre in Lenggries bereits vorhanden, ob das 50 Tonnen schwere Exponat aber hierher kommt, ist noch offen.



Lenggries: Ausstellung der Werke von Künstlerin Anna Chromy soll öffentlich werden

Anna Chromys Leben und Ausbildung führte sie von Prag über Salzburg und Wien nach Paris, schließlich an die Cote d`Azur und nach Italien sowie nach Monaco, den aktuellen Wohnsitz ihres Ehemannes, ein gebürtiger Berliner. Der 83-jährige, selbst inzwischen schwer erkrankt, wendet alle seine Kräfte auf, das künstlerische Vermächtnis seiner Frau für die Nachwelt zu präsentieren.



Durch eine jahrelange Freundschaft mit dem Münchner Unternehmer Peter Wasner entstand der Gedanke, die Werke der Stiftung in Lenggries zu präsentieren, und zwar im ehemaligen Offiziersheim der im Dritten Reich erbauten Kaserne oberhalb von Lenggries. Wasner hat bekanntlich mit seiner Luitpolder Höfe GmbH das Areal nach dem Wegzug der Bundeswehr gekauft und teilweise zu Gewerbeflächen entwickelt. Derzeit sind die Werke nicht öffentlich zugänglich. Stein schwebt aber ein Konzept vor, das Haus für Führungen zu öffnen. Er denkt vor allem an kunstsinniges Publikum aus dem Tegernseer Tals, der Landeshauptstadt und dem Isarwinkel.



Chromys Vorbild war Salvador Dali - Erotik spielt eine große Rolle

Anna Chromy ist als Vertreterin des Phantastischen Realismus ein fester Begriff in den europäischen und US-amerikanischen Kunstzentren. Einiges erinnert an ihr Vorbild, den 1989 verstorbenen spanischen Surrealisten Salvador Dali, meist spielt auch die Erotik eine große Rolle in den bunten Darstellungen voll von Leidenschaft, Liebe und Tod. Die beiden Salzburger „Klassiker“, der Jedermann von Hugo von Hofmannsthal und die Oper Don Giovanni von W. A. Mozart waren es denn auch, die sie zu ihrem Hauptwerk inspirierten, den leeren Mantel, der die unsichtbare Seele und das Gewissen des Menschen beherbergen sollte.



Im Zuge der aktuellen Werkschau wurden von einem Pariser Team Filmaufnahmen gemacht, die zusammen mit Archivmaterial für eine Dokumentation benutzt werden, die im kommenden Jahr beim weltweit bekannten Filmfest ins Cannes gezeigt werden soll, so Wolfgang Stein. Auf die Frage, ob er jemals Einfluss auf das künstlerische Wirken seiner Frau genommen habe, meint er ganz lapidar: „Sie hat immer gesagt, red mir nur nicht drein.“ Weitere Informationen über die Kunst von Anna Chromy gibt es im Internet auf www.annachromy.com. Karl Bock