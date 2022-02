Lenggries: Blitzer in Brand gesetzt - Polizei sucht Übeltäter

Von: Viktoria Gray

Polizei auf der Suche nach den Blitzer-Brandstiftern (Symbolbild). © Christopher Neundorf/Kirchner-Media/Imago

Lenggries - Wer hat zwei Blitzeranhänger in Brand gesetzt? Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, wurden bei Lenggries zwei Blitzeranhänger in Brand gesetzt. Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht von 2. auf 3. Februar. Am 18. Februar kam es dann erneut zu einem Brand.

„Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 250.000 Euro“, berichtet Präsidium-Sprecher Alexander Huber. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen übernommen. „Es wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.“

Der erste Blitzeranhänger stand in der Karwendelstraße in Lenggries. Den dort entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf circa 7.500 Euro.

Am Abend des 18. Februar griffen die Täter dann erneut zu. Diesmal Ziel: Ein Blitzer in der Tölzer Straße in Greiling. Der Vorfall wurde jedoch schnell der Polizei gemeldet. „Der Brand konnte von den regionalen Feuerwehren schnell abgelöscht werden“, so Huber. Der entstandene Schaden an diesem Anhänger wird auf circa 250.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der ersten Erkenntnisse aus den Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung sowie einem Zusammenhang der beiden Taten aus. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter Tel: 0881/640-0 um sachdienliche Hinweise.