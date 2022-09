Lenggries: Die Einbruchserie geht weiter – Metzgerei und Tierarztpraxis betroffen

Von: Franca Winkler

Region Wurstwaren Diebstahl panthermedia_Photology1971 B30803883_2480x1511.jpg © PHOTOLOGY1971/panthermedia

Lenggries - Erneut muss sich die Polizei mit einer Einbruchserie befassen. Diesmal hatten es bislang unbekannte auf eine Metzgerei und eine Tierarztpraxis abgesehen.

Erst kürzlich verübten Unbekannte eine Einbruchserie in Bad Tölz und Lenggries. Nun setzt sich die Serie fort: Im Zeitraum zwischen Dienstag (6. September) 18:45 Uhr und Mittwoch (7. September) 04:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter über eine Seitentüre Zugang zu einer Metzgerei auf der Isarstraße. Im Inneren der Metzgerei wurden laut Polizeiangaben noch zwei weitere Türen aufgebrochen und die Ladenräume durchsucht.

Bargeld sei diesmal nicht entwendet worden, da die Kassen im Verkaufsraum am Vorabend geleert wurden. Allerdings entwendeten der oder die Täter „einiges an Wurst- und Fleischwaren sowie mehrere Metzgermesser“, teilen die Beamten mit. Der Wert der Beute könne noch nicht genau beziffert werden. An den drei aufgebrochenen Türen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Weiterer Einbruchsversuch in Lenggries

In der selben Nacht wurde durch unbekannte Täter versucht in eine Tierarztpraxis einzubrechen. Diese befindet sich ebenfalls auf der Isarstraße. Die Polizei fand Spuren am Zylinderschloß. „Allerdings scheiterten der oder die Täter an dem hochwertigen Schloss“, berichtet die Polizei. Der Schaden am Schloss beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeidienststelle in Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/76106-0 entgegen.