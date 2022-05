Lenggries startet Jugend- und Bürgerbefragung für Multifunktions-Sportanlage

Von: Daniel Wegscheider

Was sich die Lenggrieser Jugend wünscht, dass möchte die Gemeindeverwaltung herausfinden. © Archiv/Daniel Wegscheider

Lenggries – Pumptrack, Slackline oder Trampolin? Die Gemeinde Lenggries startet eine Bürgerbefragung für eine Sportanlage. Diese kann online bis Sonntag, 5. Juni, ausgefüllt und abgesendet werden.

Das Thema ist nicht neu in Lenggries. Wie berichtet, stand in der Novembersitzung des Gemeinderates die Errichtung eines Skateparks auf der Tagesordnung, die eine hitzige Debatte nach sich gezogen hatte. Vorangegangen war, dass die Verwaltung dem Gremium lediglich bereits bestehende Anlagen aus Nachbarlandkreisen und dem Umland sowie deren Kosten vorstellen wollte.

Die eigentliche Idee dazu geht noch weiter zurück. So stellten vier Buben bei der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr eine Anfrage für einen Skatepark. Sie sammelten dafür sogar Unterschriften von Erwachsenen und Jugendlichen zur Unterstützung.

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher betonte damals, dass zuvor der konkrete Bedarf geklärt sein muss. Zudem fragt sich die kommunale Verwaltung, wer für Pflege und Unterhalt aufkommt. Vor allem müsste die Haftungsfrage bei einer gewünschten Freizeiteinrichtung abgesichert sein.



Um sich ein konkretes Meinungsbild zu verschaffen, hat die Gemeinde nun eine Jugendbefragung im Internet gestartet. Dort können Interessierte per Häkchen anklicken, was ihnen bei einer Multifunktionssportanlage wichtig ist – etwa welche Ausstattungselemente gewünscht sind, aber auch wie oft sie selbst solch eine Stätte nutzen würden. Zudem, ob sie bei der Umsetzung mithelfen würden. Das Ergebnis wird laut Klaffenbacher in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorgestellt.