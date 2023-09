Kleine Puppe, große Lesefreude: „Buchfindomat“ begeistert in Stadtbibliothek

Von: Michaela Schubert

Die „Neue Kollegin“ in der Stadtbibliothek: Bürgermeister Ingo Mehner und Vize-Bibliotheksleiterin Irina Schwindt bei der Einführung des neuen „Buchfindomats“. © Michaela Schubert

Bad Tölz – Blau, struppig, aber schlau: Die Leseförderung der Kinder soll die kleine witzige Puppe in der Tölzer Stadtbibliothek künftig fördern.

Eine farbenfrohe Persönlichkeit hat den Weg in die Reihen der Stadtbibliothek Bad Tölz gefunden. Dr. Brigitte Biacherl, eine Dame mit einem außergewöhnlich breiten Lächeln, blauer Haut und orangefarbenem Haar, ist die neue Kollegin von der stellvertretenden Bibliotheksleiterin Irina Schwindt und soll Kinder spielerisch zum Lesen bringen.



Die „Neue“ - Was ist denn ihr Job?

Skurril, aber originell ist die „Neue“ in der Stadtbibliothek. Ihr Job? Den kleinen Leseratten der Kreisstadt spannende Geschichten zu empfehlen. Doch halt: Bevor an eine lebendige Figur gedacht wird, Dr. Brigitte Biacherl ist tatsächlich eine kleine Puppe, die Grobi aus der Sesamstraße ähnelt. Biacherls Büro ist ein kleines rotes Kästchen namens „Buchfindomat“.

Um das Lesen für Kinder attraktiver zu gestalten, geht die Tölzer Stadtbibliothek unkonventionelle Wege. Die stellvertretende Bibliotheksleiterin Irina Schwindt und Bürgermeister Ingo Mehner führten den kleinen Automaten vor kurzem bei einem Pressetermin vor.

Schwindt ist stolz: „Deutschlandweit gibt es nur zehn Automaten und unsere Bibliothek ist die erste in Bayern“, die diese Innovation eines Berliner Jungunternehmens präsentiert. Beim deutschlandweiten Bibliothekstag fiel der Bibliotheksleiterin Melanie Sappl das Gerät auf und sie fand die Idee entzückend.

Wie funktioniert das Ganze?

Wenn Kinder auf der Suche nach Lesestoff sind, können sie an dem „Buchfindomat“ zunächst auswählen, ob sie 1./2., 3./4. oder 5./6. Klässler sind. In Reaktion darauf schlägt das blaue Püppchen drei Bücher für die jeweilige Altersgruppe vor. Und per Knopfdruck fasst Dr. Biacherl dann den Inhalt des Buches zusammen und liest sogar etwas aus einem Kapitel vor. Über einen Kopfhörer können die Kinder zuhören.



Wenn Kinder Lesen: darüber freut sich Bürgermeister Ingo Mehner

Falls die vorgestellten Geschichten das Interesse der Kinder geweckt haben, können sie sich das empfohlene Buch direkt ausleihen. Mehner betonte: „Kindern Wissen zugänglich zu machen, ist mir eine besondere Freude.“ Deshalb sei es ihm ein Anliegen, die Lesemotivation der Kinder zu fördern. So kommt es, dass in diesem Schuljahr alle Erstklässler der Tölzer Schulen gratis einen Bibliotheksausweis erhalten, verkündete Mehner.



Zahlen zu den Ausleih-Medien

Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach betonte, dass die Stadtbibliothek nebst der Kurbücherei 61.000 Medien beherbergt und jährlich 128.000 Ausleihen registriert. Umso erfreulicher sei es, betonte Schwindt, dass der Mini-Automat schon in den ersten zwei Wochen auf große Begeisterung bei den Buchwürmern stieß.

Vielleicht darf die neue zugunsten der Kinder ja bleiben

Für eine Gebühr von 400 Euro hat die Stadtbibliothek Tölz den „Buchfindomat“ vorerst für vier Monate ausgeliehen. Sollte die Resonanz weiterhin erfolgreich sein, bestünde die Möglichkeit, das Gerät für monatlich 125 Euro noch länger zu behalten, sagte die Vize-Bibliothekarin.