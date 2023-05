Vize-Bürgermeister Michael Lindmair überreicht Tölzer Verdienstmedaille an Helmut Ginhart

Erhielt die Tölzer Verdienstmedaille: Helmut Ginhart (r.), Ehrenhauptmann der Tölzer Schützenkompanie. Die Urkunde überreichte Michael Lindmair, Zweiter Bürgermeister der Stadt Bad Tölz. © Stadt Bad Tölz

Bad Tölz - Ehrenhauptmann Helmut Ginhart staunte nicht schlecht, als er anlässlich des 68. Schützenjahrtages von Zweitem Bürgermeister Michael Lindmair auf die Bühne gebeten wurde, um ihm die Tölzer Verdienstmedaille zu verleihen.

Schon 2020 hatte der Stadtrat beschlossen, den ehemaligen Hauptmann der Tölzer Schützenkompanie 1705 für sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen. Allerdings machte die Corona-Pandemie der Übergabe zunächst einen Strich durch die Rechnung. Am Samstag war es schließlich so weit: Mit dem ersten Schützenjahrtag in gewohnter Form war ein würdiger Rahmen gefunden. Lindmair steckte Ginhart im Beisein von Landrat Josef Niedermaier und der zahlreich anwesenden Schützen die Tölzer Verdienstmedaille ans Revers und überreichte ihm die Ehren-Urkunde.



Die Tölzer Verdienstmedaille kann laut Satzung „an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich langjährig in vorbildlicher Weise ehrenamtlich für die Stadt Bad Tölz und ihre Bürgerschaft eingebracht haben.“ Ginhart war die Auszeichnung durch den Stadtrat zuerkannt worden aufgrund seines 15 Jahre dauernden Engagements als Hauptmann für den Tölzer Traditionsverein.



Unter anderem fiel der Patronatstag 2015 mit 47 Kompanien und mehr als 4.000 Teilnehmern in die Amtszeit Ginharts. „Bei diesem und zahllosen anderen Anlässen trug er mit enormem persönlichen Einsatz dafür Sorge, dass die städtischen Veranstaltungen in dem erforderlichen würdigen Rahmen stattfinden konnten und die Tradition der Schützenkompanie weitergetragen wird“, betonte Lindmair in seiner Laudatio an den Ehrenhauptmann.