Lkw-Fahrer gefährdet mehrere Personen zwischen Heilbrunn und Habach

Von: Max Müller

Der Lkw-Fahrer gefährdete bei Bad Heilbrunn und Habach verschieden Verkehrsteilnehmer (Symbolbild). © panthermedia/ OlafNaami

Habach/Bad Heilbrunn – Ein Lkw-Fahrer (51) aus Moosburg an der Isar sorgte für mehrere gefährliche Situationen im Straßenverkehr zwischen Bad Heilbrunn und Habach.

Ein Lastwagenfahrer hat am vergangenen Dienstag auf der B472 zwischen Dürnhausen und Bad Tölz für gefährliche Situationen und einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Tölzer Polizeiinspektion mitteilt, beobachteten zwei unbeteiligte Zeugen gegen 19.40 Uhr wie der Fahrer eines Sattelzug-Gespanns versuchte bei Dürnhausen über die Abfahrt des Gegenverkehrs auf die Bundesstraße in Richtung Bad Tölz aufzufahren. Dabei versperrte dieser alle Fahrbahnen, woraufhin mehrere Verkehrsteilnehmer anhalten mussten. Bei der Weiterfahrt fuhr das Sattelzug-Gespann Schlangenlinien, geriet zeitweise auf das Bankett und überfuhr die Mittellinie. Daraufhin verständigten die beiden Zeugen die Polizei.



Fahrer schimpfte und war uneinsichtig

Im Gemeindegebiet von Bad Heilbrunn versuchte der Fahrer des Gespanns dann zwei Fahrradfahrer zu überholen. Zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten nach rechts in eine Wiese ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei konnte das Gespann dann vor Bad Tölz an der Anschlussstelle West anhalten. Der Lkw-Fahrer, ein 51-jähriger Mann aus Moosburg an der Isar, verhielt sich nach Polizeiangaben bei der Belehrung „äußerst uneinsichtig und schimpfte über die schlechten Bedingungen der Lkw-Fahrer“. Den Fahrer erwartet jetzt wegen seiner Fahrweise eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Die Polizeiinspektion Bad Tölz sucht nach den Fahrern eines roten Kleinwagens sowie eines grauen VW-Busses die ausweichen mussten. Diese mögen sich unter Telefon 08041/761060 melden.