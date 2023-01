Löwen-Fanclub Isar-Loisach hat ein großes Ziel: Endlich ein Heimspiel besuchen

Von: Franca Winkler

Die Gründungsmitglieder Andreas Rieker (2.v.l.) und Robert Rieker (2.v.r.) erhielten eine Auszeichnung für ihre je 15-jährige Mitgliedschaft von den Vereinsvorsitzenden Erich Gruber (l.) und Josef Mayr. © Privat

Bad Heilbrunn - Der Löwen-Fanclub Isar-Loisach hat ein großes Ziel: Ein Heimspiel soll besucht werden. Bei der Versammlung in Bad Heilbrunn gab es Ehrungen.

Was war das für eine tolle Stimmung, als der Löwen-Fanclub Isar-Loisach im vergangenen Herbst zu einem Freundschaftsspiel des TSV 1860 beim SV Münsing ausrückte: Die Löwen waren damals auf Platz zwei in der 3. Liga und hatten einen bemerkenswerten Lauf – alles deutete auf den sehnlichst erhofften Aufstieg hin, berichtet Martin Bachhuber vom Löwenfanclub Isar-Loisach.

Doch dann ging es bergab. „Diese Berg- und Talfahrt der Gefühle aber kann einen echten Fan nicht mehr erschüttern“, sagt Bachhuber. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in Bad Heilbrunn sei auch darüber diskutiert worden, weshalb es bei den Sechzgern offenbar auch heuer mit dem Vorrücken in die 2. Liga nichts werden wird.

Stadion ist immer ausverkauft

Im weiteren Verlauf des Abends berichtete der Vereinsvorsitzende Josef Mayr in seinem Rechenschaftsbericht, dass 2022 vor allem von geselligen Aktivitäten geprägt gewesen sei: So gab es ein Sommerfest zur Feier des 15-jährigen Bestehen des Fanclubs, ein Besuch des Oktoberfestes und einen Ausflug zum Herzogstandhaus.

„Weil das Grünwalder Stadion bei den Heimspielen immer ausverkauft ist, konnten wir leider auch im vergangenen Jahr keinen gemeinsamen Stadionbesuch auf die Beine stellen“, betonte Mayr. Beim TSV 1860 sei man sich dieser Problematik aber durchaus bewusst und suche nach einer Lösung für die Fanclubs. Der Besuch eines Heimspiels stehe somit ganz oben auf der Agenda für das laufende Jahr. Falls es nicht klappen sollte, werde man zumindest die Giesinger Brauerei besuchen, erklärt Mayr.

Darüber hinaus, wolle man erneut ein Sommerfest durchführen und Fanclub-Mitglied Georg Glaßner auf der Tölzer Hütte im Brauneck-Gebiet besuchen.

Gründungsmitglieder geehrt

Zum Abschluss der Versammlung wurden die beiden Gründungsmitglieder Andreas und Robert Rieker für ihre jeweils 15-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und der Goldenen Ehrennadel des Fanclubs ausgezeichnet.