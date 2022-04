Auch SoBon ein Thema

„Lüge“: Im Kochler Gemeinderat flogen mal wieder die Fetzen

Kochel – Sind Bürgermeister und nicht alle Gemeinderäte einer Meinung, herrscht im Kochler Gremium oft dicke Luft. Heftig gestritten wurde nun beim Haushalt.

Den Anfang nahm die Diskussion beim Thema Schulden. Bürgermeister Thomas Holz (CSU) hatte das Thema nur kurz und ohne Nennung konkreter Zahlen gestreift, als Frank Sommerschuh (FWG) Bedenken äußerte. Hier hakte Klaus Barthel (SPD) ein und kritisierte die überdurchschnittliche Verschuldung, die noch gar nicht das Ende sei, da viele Investitionen nur Teilbeträge darstellten. Etwa bei der Heimatbühne, für deren Dach Planungskosten von 50.000 Euro eingestellt wurden. „Das ist nur die Planung, da haben wir noch kein Dach“, verdeutlichte Barthel, dem beim Blick auf den Schuldenstand „schwindlig“ werde.

Kritik an Verwaltung

Barthel vermisste zudem die in der bayerischen Gemeindeordnung vorgeschriebene mittelfristige Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre. „Der Finanzplan wäre spätestens heute vorzulegen gewesen, der Haushalt ist nicht beschlussfertig“, folgerte er. Bürgermeister Holz reagierte sichtlich genervt. Seit sechs Wochen stehe der Haushaltentwurf im Ratsinformationssystem, wenn Barthel etwas Wesentliches fehle, hätte er dies längst rückmelden können. „Das machen Sie bewusst nicht und kritisieren wie immer in jeder Sitzung die Verwaltung, das ist einfach nur schäbig“, warf Holz dem SPD-Gemeinderat vor. Der Kämmerer (Thomas Bacher, der am Ratstisch anwesend war, sich aber nicht zu Wort meldete) habe den Finanzplan fertig und hier dabei, erklärte Holz.



Eine Stellungnahme des Landratsamts, die Barthel ebenfalls vermisst hatte, könne es für 2022 noch gar nicht geben, da der Haushaltsentwurf erst beschlossen werden müsse, stellte der Rathauschef klar. Für 2021 sei die Stellungnahme vorgelegt worden. „Nur mündlich vorgelesen aber nicht schriftlich“, kommentierte Barthel und brachte damit für den Bürgermeister offenbar das Fass zum Überlaufen. „Lüge“, rief Holz laut und drohte mit dem Entziehen des Worts, wenn Barthel weiterhin Unwahrheiten verbreite.

Auch SoBon ein Thema

Mit den Reizworten „Denkmalschutz“ und „SoBon“ (Sozialgerechte Bodennutzung) gewann die Auseinandersetzung weiter an Fahrt. Würde man „endlich mal SoBon einführen“, würde das laut Barthel die Finanzierung der ein oder anderen Investition ermöglichen. „Die Gemeinde verzichtet hier auf einen Haufen Geld“, meinte er.



Während Reinhard Dollrieß (FWG), der vor vier Jahren einen Antrag auf Einführung der SoBon gestellt hatte, seinem Ausschusskollegen zustimmte, kam von Markus Greiner (Junge Liste) Gegenwind. „Immer wieder kommen Sie mit Ihrem SoBon-Gerede daher“, rief er, dabei habe der Referent des Bayerischen Gemeindetags doch erklärt, warum die SoBon nicht so leicht gehe. „Hört’s auf mit dem Schmarrn“ beendete Rathauschef Holz das Wortgefecht. Im Bauausschuss habe er zwei Mal um Vorschläge zur Umsetzung gebeten, da sei von Barthel nichts gekommen, sagte er.



Rot sieht Holz auch beim Thema Denkmalschutz, wenn er sich auf die Gebäude Verstärkeramt und Verdi-Heim bezieht, für deren Erhalt sich Barthel öffentlich auf die Seite der Denkmalschützer geschlagen hatte. Barthels Ausführungen, dass kommunaler Wohnungsbau auch im Bestand des Verstärkeramtsgebäudes möglich gewesen wäre und der Gemeinde eine Investition von insgesamt über 12 Millionen Euro erspart hätte, quittierte Holz mit dreifachem „Falsch“-Rufen. „Jetzt haut‘s mir dann gleich den Schalter raus“, so das Dorfoberhaupt. Markus Greiner schob Barthel „und seinen Kameraden“ sogar die Schuld an den überproportionalen Schulden zu, denn das Verschleppen des Vorhabens habe zu immens gestiegenen Baukosten geführt.

Fairer Umgang gefordert

Holz forderte von Barthel einen fairen Umgang, zumal die Gemeinde beim Bahnhof und Schusterhaus sehr wohl den Denkmalschutz pflege. Auch erinnerte Holz daran, dass die Gemeinde 2009 auf ausdrücklichen Antrag der Gewerkschaft ver.di einen Bebauungsplan aufgestellt habe, der den Abriss des ehemaligen Seminarhauses vorsah. Man habe damals auch das Landesamt für Denkmalpflege beteiligt, aber keinen Hinweis erhalten, betonte Holz.

Die Differenzen blieben bis zum Schluss bestehen. Barthel sah „keine saubere Finanzierung“, stattdessen eine „Riesenbugwelle von Investitionen“, die man vor sich herschiebe. Holz warf Barthel vor, es mit der Wahrheit und den Zahlen „nicht so genau“ zu nehmen und unzutreffende Szenarien an die Wand zu werfen. Der zwischendurch gestellte Antrag von Edi Pfleger (Junge Liste) auf sofortige Abstimmung hatte in der emotionsgeladenen Atmosphäre keine Chance. Und auch das von den CSU-Räten Florian Lantenhammer und Johann Resenberger geäußerte Lob für den guten Haushaltsplan konnte die Gemüter im Kochler Rat nicht beruhigen.