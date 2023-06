Mädchenrealschule Hohenburg: 62 Schülerinnen auf dem Weg zur Mittleren Reife

Mit dem Fach Deutsch ging es in der Mächenrealschule Hohenburg los.

Heuer wieder normale Prüfungen

Von Daniel Wegscheider schließen

Lenggries - An der St-Ursula-Mädchenrealschule Hohenburg in Lenggries haben für 62 Schülerinnen die Abschlussprüfungen begonnen.

Nach einer gemeinsamen Andacht vergangenen Dienstag in der Waldkirche ging es für die Schülerinnen mit dem Fach Deutsch los. Bis Donnerstag, 29. Juni, werden noch die Leistungen in den allgemeinen Fächern Mathematik und Englisch sowie jeweils in einem der Profilfächern BWR, Französisch, Ernährung und Gesundheit oder Physik abgeprüft.

Schulleiter Roman Haehl ist froh, dass es seit Jahren die erste Abschlussprüfung ist, die wieder unter regulären Bedingungen und ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. „Die ganze Schulfamilie fiebert mit den Mädchen mit und wünscht viel Erfolg.“